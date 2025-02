El llibre ‘Paraules que m’agraden’, de Joan Aixàs, s’incorpora a tots els centres educatius de l’Alt Urgell

Coberta del llibre “Paraules que m’agraden”, de Joan Aixàs i Obiols

El Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha incorporat el llibre de Joan Aixàs, “Paraules que m’agraden”, a tots els centres educatius de la Seu d’Urgell i comarca per tal que el puguin fer servir com a eina educativa tant docents com alumnes. Aquest treball d’investigació sobre la parla i el lèxic de la comarca es va presentar el mes de febrer de l’any passat, el qual hi condensa una gran tasca de recerca de mots i expressions que han definit la parla pròpia de l’Alt Urgell.

“Paraules que m’agraden”, que porta com a subtítol “De la parla i el llenguatge de l’Alt Urgell”, va sorgir després d’una feina ingent de recull i recerca, que va comptar amb la participació de diverses persones de la comarca i del Pirineu, que s’hi van implicar a través de les xarxes socials. El llibre consisteix, bàsicament, en la recopilació i estudi de mots antics, dialectals, vulnerables i en risc de caure en l’oblit.

Aquesta obra també hi conté cultismes, arcaismes, etimologies o llatinismes, així com recordatoris ortogràfics i gramaticals, amb un total de 4.500 paraules, totes elles registrades i definides. El llibre conte il·lustracions de Ramon Berga.

Actualment, s’està complementant aquest estudi per a la publicació de la segona edició revisada i ampliada.