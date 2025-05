REC Produccions Audiovisuals del Pirineu presenta la seva videografia de més de 20 anys

Acte de presentació de la videografia de REC Produccions Audiovisuals del Pirineu

REC Produccions Audiovisuals del Pirineu fa balanç de més de dues dècades d’activitat, en què ha generat un valuós arxiu d’imatges de les comarques pirinenques, i per això ara vol millorar-ne la divulgació i posa a l’abast de tothom la seva videografia. Des d’ara aquest fons de gravacions estarà disponible a través de la coneguda plataforma YouTube.

Per a donar a conèixer aquesta novetat, l’empresa urgellenca ha preparat un acte públic titulat ‘Més de 20 anys recuperant històries, explicant històries’, en què es donarà a conèixer les dimensions d’aquesta videografia i la manera com s’hi pot accedir a partir d’ara. L’activitat, oberta a tothom, tindrà lloc aquest diumenge, 1 de juny, al vespre (19.30 h), a la Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell.

Toni Lombarde, creador i director de REC Produccions, ha explicat que la idea de fer aquesta compilació va néixer quan va veure que hi havia algunes persones que li demanaven gravacions i en alguns casos ell mateix els ho facilitava gravant-les en un pen al seu estudi, situat a l’avinguda del Salòria. Molts dels treballs que ha fet ja estaven publicats a YouTube, però arran d’aquestes peticions Lombarte va comprovar que hi estaven d’una manera molt dispersa i que això ho feia difícil de buscar i trobar. Per això, va decidir impulsar-hi un perfil des del qual tota aquesta feina estigui ben ordenada i categoritzada, de manera que sigui més fàcil accedir a qualsevol de les produccions i, si es vol, guardar-les.

Amb aquest acte, hi afegeix, també vol aprofitar per a donar les gràcies a les moltes persones, institucions o entitats amb les quals ha col·laborat al llarg de tots aquests anys i que han fet possible el bon desenvolupament d’aquesta feina. En aquest mateix objectiu, la vetllada a la Sala de Sant Domènec inclourà el testimoni d’algunes de les persones més representatives que han aparegut en els documentals.

I en la mateixa línia, hi haurà les actuacions musicals dels músics pirinencs Artur Blasco, Ivan Caro, Pep Linzadra i Elias Porter. Es tracta de quatre autors i intèrprets amb els quals, tal com destaca Toni Lombarte, hi ha treballat o col·laborat junts “moltes vegades” i “això ha fet que hi hagi un vincle d’amistat, i en alguns casos fins i tot d’admiració, perquè jo m’enorgulleixo d’haver treballat amb aquesta gent i n’he après alguna cosa a cada documental o cada reportatge”, alhora que ell mateix hi ha fet aportacions a les seves trajectòries artístiques.