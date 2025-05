El Tomb Lauredià 2025 torna el 14 de juny amb tres recorreguts per a tots els públics

Una edició anterior del Tomb Lauredià (Comú de Sant Julià)

Sant Julià de Lòria es prepara per a acollir, el dissabte 14 de juny, una nova edició del Tomb Lauredià, una caminada popular no competitiva que any rere any reuneix famílies, amics i amants de la natura per a descobrir l’entorn del poble en un ambient festiu i saludable. L’activitat, organitzada amb la col·laboració de LAUesport i el Grup Flaix Andorra, oferirà tres circuits diferents, dissenyats per a adaptar-se a totes les edats i nivells físics.

Tots els recorreguts començaran i acabaran a la plaça de la Germandat, punt de trobada i centre neuràlgic de l’esdeveniment, on també s’habilitarà un servei de guarda-roba perquè els participants puguin deixar-hi les seves pertinences. A més, una de les principals novetats d’aquesta edició serà la instal·lació d’inflables per als més petits, que podran gaudir-ne després de la caminada, i una arrossada per a tots els participants.

El circuit llarg, de 14 quilòmetres i amb un desnivell positiu acumulat de 1.035 metres, començarà a les 8 del matí. Els participants recorreran un itinerari que els portarà des de la plaça de la Germandat fins al Coll de Jou, des d’on continuaran pel camí de Rocafort fins a Aixovall. Des d’allà, seguiran pel camí de Nagol fins a arribar a Sant Serni de Nagol, un dels punts patrimonials més emblemàtics del recorregut. La ruta continuarà pel camí de la Solana fins a Aixirivall, i d’aquí al camí del Mas que condueix a Sant Romà d’Auvinyà. Finalment, des d’aquest indret tornaran cap a la plaça de la Germandat, completant així un recorregut exigent, però molt gratificant.

El circuit mitjà, de 9 quilòmetres i amb un desnivell de 735 metres, s’iniciarà a les 9 del matí. Aquest recorregut compartirà diversos trams amb el circuit llarg, passant també pel Coll de Jou, el camí de Rocafort, Aixovall i el camí de Nagol fins a arribar a Sant Serni de Nagol. Des d’allà, els caminadors descendiran pel camí de la Solana fins a tornar a la plaça de la Germandat, en una ruta ideal per a aquells que busquin un repte moderat i gaudir del paisatge en un entorn més assequible.

El circuit curt, pensat especialment per a famílies amb infants o per a aquells que prefereixin una passejada més suau, començarà a les 10 del matí. Amb una distància de 4 quilòmetres i un desnivell de 325 metres, el recorregut portarà els participants des de la plaça de la Germandat pel camí de Nagol fins a Sant Serni de Nagol. Des d’allí, continuaran pel camí de la Solana fins a completar el cercle de tornada a la plaça.

El Tomb Lauredià s’ha consolidat com una de les cites imprescindibles del calendari popular lauredià, fomentant l’activitat física, el respecte pel medi natural i la convivència entre veïns i visitants. Tant si es busca un repte esportiu com una estona de qualitat en bona companyia, el 14 de juny serà una oportunitat perfecta per a gaudir de l’entorn de la parròquia i compartir valors comunitaris.

Les inscripcions i més informació es poden consultar a través de la pàgina web visitsantjulia.com.