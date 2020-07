RàdioSeu celebra el 35è aniversari de les primeres emissions i els 25 anys de ‘Carretera i Manta’

RàdioSeu està d’aniversari. Aquest dimecres l’emissora municipal de la Seu d’Urgell ha celebrat els 35 anys de les seves primeres emissions, que van tenir lloc el dia 1 de juliol de 1985.

A més a més, aquesta data ha coincidit amb l’inici de la nova temporada del programa-concurs d’estiu ‘Carretera i Manta’, que enguany encara celebra un aniversari més especial perquè arriba a la seva 25a temporada, cosa que el converteix en un dels programes amb més trajectòria de la ràdio local catalana. Tot i les dificultats causades per la pandèmia de la covid-19, aquest estiu RàdioSeu també ha pogut posar en marxa aquest espai, que ha arrencat amb una bona rebuda per part dels oients. Molts seguidors de l’emissora també han felicitat la ràdio mitjançant les xarxes socials per aquest 35è aniversari.

Suport al comerç local

‘Carretera i Manta’, presentat per Ignasi Cervera i produït per Pep Graell, ofereix un any més als oients la possibilitat de participar (tot trucant al telèfon 973360617) i guanyar premis gràcies al suport, un any més, de diversos patrocinadors i col·laboradors que hi aporten desenes de premis per als oients. S’emet de dilluns a divendres al migdia (11.30-13.00 h) pel 107.2 FM i també des del web www.radioseu.cat.

A més a més, en el context actual, el programa ha reforçat el seu vessant solidari i un dels seus eixos d’enguany serà la promoció del comerç de proximitat, mitjançant una col·laboració amb la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU). Així, al llarg de l’estiu es conversarà amb representants de diferents sectors comercials de la ciutat, per donar a conèixer tot el que es pot trobar i comprar a la capital de l’Alt Urgell, per tal d’ajudar a reactivar l’economia local. Amb aquest mateix objectiu, entre els col·laboradors d’enguany també l’associació de productors artesans Menja’t l’Alt Urgell.

L’emissió del primer programa de ‘Carretera i Manta’ ha inclòs una conversa amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, que ha felicitat RàdioSeu per “una fita molt important” i per “tota la feina que fa de difusió de les notícies de la Seu, de l’Alt Urgell i de tot el Pirineu”. Fàbrega ha expressat “la més sincera enhorabona a totes les persones que fan possible RàdioSeu, que són molts, i a tots els col·laboradors, que són moltíssims”, com també ha recordat la gran quantitat de veïns i veïnes que han posat el seu gra de sorra en el funcionament de l’emissora al llarg d’aquestes tres dècades i mitja. Pel que fa a ‘Carretera i Manta’, n’ha elogiat el fet que ja és “un programa ben clàssic i arrelat al nostre territori”.

Arrelada al territori i connectada al món

RàdioSeu va començar les seves emissions en ple centre històric de la Seu d’Urgell. Però ben aviat, el mateix any 1985, es va traslladar a Castellciutat, que ha estat un emplaçament emblemàtic de l’emissora municipal atès que hi va estar al llarg de més de tres dècades, en un edifici del carrer del Doctor Robert que tenia com a principal tret distintiu les seves excel·lents vistes a la Seu i al Cadí.

Després de molts anys d’espera, i amb l’objectiu d’apropar-se més a la població i millorar la qualitat de les instal·lacions, finalment la ràdio va tornar al nucli urbà de la Seu el 27 de juny de 2018, quan van començar les emissions des dels actuals estudis, situats al passeig del Parc 16-18. Al llarg dels mesos següents es va completar l’adequació dels equips tècnics i els estudis es van inaugurar el 13 de febrer de 2019, tot coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio. Actualment RàdioSeu compta amb prop d’una quarantena de col·laboradors.

Aquests darrers anys RàdioSeu ha fet un salt endavant en esdevenir un referent informatiu de la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu a internet, amb un web que des del 2007 ofereix un complet portal i arxiu de notícies, complementat amb la secció de ‘Ràdio a la Carta’ i amb una intensa presència en xarxes socials com ara Facebook, Twitter i Instagram.