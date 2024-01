Quina barra! L’enxampen robant i es fa passar pel seu germà menor d’edat

Un home emmanillat (iStock)

Sembla que no pugui ser veritat, però, com sovint es diu, molts cops la realitat supera la ficció. Fins i tot en el món de la delinqüència. Aquest divendres passat, a la tarda, un noi de 18 anys va ser arrestat pel Cos de Policia com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic.

El jove no va tenir una altra idea que fer-se passar, ni més ni menys, pel seu propi germà que és menor d’edat després que se’l controlés furtant diversos articles d’alimentació en un supermercat d’Andorra la Vella. L’estratagema no li va funcionar i va acabar sent arrestat.