Dos detinguts per possessió d’estupefaents

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Dues persones han estat detingudes els darrers dies pel servei de Policia com a presumptes autores de delictes contra la salut pública per possessió de drogues. La matinada de diumenge la Policia va arrestar un home 35 anys i no resident que va ser controlat en un local d’oci nocturn del Tarter amb 0,8 grams d’heroïna.

Per altra banda, la matinada d’aquest mateix dilluns, en aquest cas al Pas de la Casa, els agents de policia han detingut un altre home, de 34 anys, el qual es trobava en possessió d’1,1 grams d’èxtasi.