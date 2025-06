Juan Juncosa

Una pregunta senzilla. Si penses una mica la resposta pots arribar a diverses deduccions. Pots voler alguna cosa que no depèn de tu, o alguna cosa que sí que pugui dependre de tu. Important, pot ser que no depengui de tu, però puguis afavorir amb els teus actes perquè succeeixi. Posem per exemple que el que vols és que et toqui la primitiva, la loteria, etc. Segur que afavoriràs al fet que això succeeixi si compres el bitllet. És a dir, voler que et toqui la loteria i no comprar loteria és molt, però que molt difícil. Per tant, no val només amb desitjar. Cal també fer i afavorir, tot el que puguis per part teva, perquè allò que vols pugui succeir. Això no et garanteix que pugui succeir o aconseguir allò que desitges, però sí que pot augmentar les teves possibilitats.

Al final estar atent a allò que vols de veritat i fixar la teva atenció en això sempre farà que puguis acostar-te més a l’objectiu. No a aconseguir-ho en el 100% dels casos. Si fos tan senzill tots tindrien allò que volguessin. És un ardu treball, no hi ha dubte, ni garantia d’èxit. Per això planteja’t de veritat, què vols? Perquè si no, més que voler alguna cosa tal vegada és més una il·lusió o com “Aladino y la lámpara mágica” alguna cosa que simplement demanes i esperes sense més que t’ho concedeixin. Quan aquelles coses que no depenen de tu, com l’exemple de la loteria, com a mínim compra-la. A reflexionar. Feliç estiu!





