Salses ràpides per a tota mena d’amanides

Salses i espècies que es poden utilitzar en amanides (AMIC)

Amanir una amanida no és complicat. En general, amb tres ingredients bàsics com l’oli, el vinagre i la sal es poden fer unes vinagretes molt agradables i variades gràcies a la diversitat de productes que es comercialitzen avui dia. Hi ha moltes opcions per a amanir les amanides; gairebé totes són econòmiques, pràctiques i fàcils de preparar, de manera que l’elecció entre les unes i les altres és una qüestió de gustos.

Vinagretes:

Un amaniment clàssic amb moltes possibilitats

Per a amanir amanides, la salsa més utilitzada és la vinagreta. En general, acompanya amanides amb una base de fulles (enciams, canonges, escaroles, xicoira, ruca, etc.), que a més contenen altres vegetals (cebetes fresques, espàrrecs, tomàquets, pebrots), elements proteics (com ous, peixos en conserva o fumats) i, fins i tot, algun toc fruita.





La maionesa i les seves variants:

Tradició i distinció

Una altra que serveix com a base de molts amaniments convertint-se en una de les salses ràpides preferides per a amanides és la maionesa. Actualment, aquesta elaboració bàsica a la cuina tradicional amb prou feines es fa a casa per temor que es talli i la possible contaminació alimentària. Tot i això, si es prenen una sèrie de precaucions, es pot gaudir d’una estupenda maionesa casolana sense riscos.





Salsa de iogurt, el punt àcid de l’amanida

Aquesta salsa acompanya de meravella a les amanides de patata amb bacallà, amanides amb fruita seca i amb fruites. De la mateixa manera que les altres salses, es pot barrejar amb altres ingredients (com l’alvocat) o guarnir amb trossets de vegetals, de fruites o adobats, per a renovar els matisos de sabor i de textura.





Salsa de formatge: el contrapunt de les fulles amargues.

Salses de formatge n’hi ha tantes com tipus de formatge existeixen. Es poden elaborar en fred o en calent (són molt utilitzades amb les pastes i les carns), però per a afegir a una amanida la millor opció —i més senzilla— és fer servir un formatge cremós o de pasta tova i fer la salsa en fred, molt recomanable per a les amanides fredes.





Per Tot Sant Cugat