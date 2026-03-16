Lucas Pagès, 14è a la cursa clàssic de la Copa del Món de Bardonecchia

Lucas Pagès ha competit, aquest dilluns, a la Copa del Món de telemark de Bardonecchia (Itàlia), on ha estat 14è a la prova de clàssic. L’esquiador andorrà ha estat 14è amb un crono de 2.15.09, a 12.56 del guanyador, que ha estat el noruec Jacob Benjamin Alveberg (2.02.53), que ha estat acompanyat al podi pel suís Nicolas Michel, segon (2.04.28), i el suec Alvin Noaksson, tercer (2.06.46).
Lucas Pagès, esquiador: “La pista estava molt malament i amb el dorsal que tenia (46) ho he provat tot i ho he donat tot. Entre que he estat malalt i tot, ha anat tot normal, bé”.
Pròximes Copes del Món
La pròxima competició serà a Pra Loup (França), amb tres dies de curses de Copa del Món. El dijous 19, cursa sprint, per després dues curses en clàssic, una el divendres 20 i l’altra el dissabte 21.
L’última competició per a Lucas Pagès serà a les Finals de la Copa del Món de Les Contamines Montjoie (França), on es competirà, primer en clàssic, el dijous 26 de març; després en sprint, el divendres 27 de març i; per últim, en paral·lel sprint, el dissabte dia 28.