Quatre ferits lleus en el sinistre de la tarda a la Seu

Cotxe bolcat en l’accident d’aquest dimarts a l’N-145, a la Seu (Foto: José Manuel Delgado Ruano)

Quatre persones han hagut de ser ateses per ferides lleus arran de l’accident de trànsit que hi ha hagut aquest dimarts a la tarda a la carretera N-145, al terme municipal de la Seu d’Urgell. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències de la Generalitat, l’avís del sinistre s’ha rebut a quarts de quatre de la tarda al punt quilomètric 0,6; és a dir, a prop de la rotonda d’Andorra i del barri del Serrat de la Capella. Per causes que es desconeixen, dos vehicles han topat i, com a conseqüència de l’impacte, un d’ells ha bolcat i ha quedat cap per avall, al voral del carril d’entrada a la Seu. En l’accident també s’hi ha vist implicat un tercer vehicle.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més d’una ambulància del SEM, efectius dels Mossos d’Esquadra i un cotxe grua. Per a les tasques d’atenció als ferits i neteja de la via ha calgut tallar la carretera d’Andorra. Això ha causat retencions en els dos sentits de la marxa al llarg de tota la tarda. La situació s’ha començat a normalitzar cap a un quart de sis, quan s’han completat les tasques de retirada dels vehicles implicats.