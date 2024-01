Prova pilot a la Seu per a millorar el reciclatge

Restes d’orgànic (arxiu)

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, amb l’objectiu d’assolir un millor reciclatge, comença el dilluns 5 de febrer una prova pilot a la Seu d’Urgell per al tancament automàtic de contenidors a la zona urbana situada entre el Passeig del Parc i el carrer de Circumval·lació. Els dipòsits que requeriran obrir amb un clauer electrònic o amb una aplicació del telèfon mòbil seran els de la resta general (contenidor gris) i els destinats a la fracció orgànica (contenidor marró).

El procés d’implantació del sistema va precedit de xerrades informatives a la ciutadania, que han començat aquest dimarts i que continuen aquest dijous, 25 de gener, a les 19 hores, al Centre Cívic l’Escorxador, i el divendres 26 de gener a l’Alberg La Valira, a la mateixa hora (19 h). Fins al 3 de febrer està previst que es reparteixin els clauers identificatius. Els horaris establerts per a recollir-los són dilluns, dimecres i divendres, de 15.30 a 17.30 hores; dimarts i dijous, de 9.30 a 13.30 hores; i dissabte de 9 a 18 hores, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Quan el sistema es posi en marxa, es farà el seguiment del procés i es resoldran els dubtes que es vagin plantejant. El sistema s’ampliarà a la resta de la Seu d’Urgell i Castellciutat a partir del mes de maig, mentre que la resta de municipis de la Mancomunitat hauran d’adaptar-s’hi a partir del mes de juny.





Objectiu: un 65 per cent de reciclatge de residus

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet recicla actualment el 56 per cent dels residus, “un dels millors resultats de Catalunya”, però es marca com a fita assolir el repte del 65 per cent de reciclatge que la Unió Europea estableix com a obligatori per a tots els països membres. El president de la Mancomunitat, Ricard Mateu, agraeix per avançat la implicació i col·laboració de la ciutadania “per a seguir col·locant la Seu d’Urgell com a referent en matèria de sostenibilitat”.





Taxa justa

A través d’una subvenció de 900.000 euros, l’any 2022 es va instal·lar a la capital de l’Alt Urgell una nova tecnologia que permetia els usuaris identificar-se voluntàriament en el moment de dipositar els residus, ben separats; i es va implantar la taxa justa, que premia els que reciclen bé, els quals es poden estalviar fins a 60 euros a l’any en el rebut de les escombraries. Ara, amb aquest nou pas, es limitarà l’accés als contenidors i ja tots els ciutadans, no només els voluntaris, pagaran una taxa justa, segons el seu nivell de reciclatge. La intenció és assegurar-se que se separi sobretot la matèria orgànica, ja que és el residu que més es genera i és el més important de reciclar.