Protecció Civil impulsa una campanya per promoure la preparació en les activitats a la muntanya hivernal

El Departament de Protecció Civil posa en marxa, a partir del 22 de novembre, una campanya de conscienciació i promoció dels bons hàbits de preparació en les activitats de muntanya en època hivernal. L’objectiu de la campanya és sensibilitzar la població en relació amb les activitats que es poden desenvolupar en el medi natural durant l’hivern i prevenir possibles accidents en practicar-les, especialment les activitats fora de les pistes d’esquí.

La campanya fa un incís especial en la necessitat de preparar correctament l’activitat abans de sortir, formar-se i decidir renunciar en cas que les condicions no siguin òptimes. La iniciativa recorda que accions com portar el material en bon estat i l’abric necessari, consultar la previsió meteorològica i l’estat de la neu, conèixer el nivell de dificultat i l’exposició a les allaus de l’itinerari escollit són vitals per poder gaudir de la muntanya amb seguretat.

Així, es posa atenció en petits detalls que poden ser crucials en l’activitat a la muntanya a l’hivern i es recorren quatre temàtiques principals:

Preparació del recorregut.

Preparació del material.

Previsió meteorològica i de les condicions de la neu.

Equip de rescat.

Els gràfics i vídeos es podran veure en xarxes socials, bàners web i en un tríptic que es repartirà en oficines de turisme i altres punts de contacte amb excursionistes i turistes. La campanya també es difondrà a través de falques de ràdio i estarà activa durant els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març.

Aquesta acció s’emmarca en una de les principals funcions del Departament, que és dur a terme accions informatives i de sensibilització a la població per tal d’augmentar la seva resiliència. El contingut ha estat elaborat en col·laboració amb membres de l’EDNA (Espai de Neu i Allaus) i de l’AGAMA (Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya d’Andorra).