Horòscop del 22 al 28 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Seran uns dies genials si teniu en compte la responsabilitat, o sigui que haureu de fer servir el cap per a prendre decisions, només així fareu que les coses funcionin bé, sobretot en el camp de la parella; tot i que us haig d’aclarir que estareu una mica inestables i els vostres canvis d’opinió us poden fer trontollar dins la família i posar en perill la vostra credibilitat. Us aconsello serenitat i constància.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La vostra inspiració serà causa d’enveja per a la gent que us envolta, i és que la vostra intuïció us sortirà com per art de màgia a l’hora de posar-vos en acció i fareu el que cal sense ni pensar-ho. Per aquest motiu descobrireu fàcilment el què passa i d’aquesta manera podreu actuar amb seguretat. És un bon moment per a aclarir situacions difícils i trobar sortides a problemes complicats; no us adormiu.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Els vostres projectes de feina es veuran una mica perjudicats per les circumstàncies que esteu vivint; no és que us vagin malament les coses, però és com si les vostres idees per a millorar el vostre camp laboral es veiessin afectades per la mala sort. Per ara és millor que us dediqueu més a fer coses de plaer, com per exemple viatjar una mica encara que no sigui massa lluny, però almenys trencareu la rutina.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La sensibilitat amb què us agafareu les coses aquests dies us pot fer estar una mica malament, serà molt fàcil que tot se us faci molt gros i que, a sobre, us faci la sensació que no teniu cap sortida per al dia de demà. Heu de mirar de no ser tan dramàtics, a l’hora de la veritat sempre hi ha sortides i sempre es troba alguna cosa que pot ajudar que tot sigui millor; l’esperança és l’última cosa que s’ha de perdre.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Podeu estar contents, ja que el vostre signe és un dels que s’ho passarà millor aquests dies; l’equilibri serà una cosa que dominareu i gràcies a això no perdreu els estreps, cosa que us serà de gran ajuda a l’hora de calmar les coses dins de casa i, sobretot, en el camp de la parella, on, per cert, hi pot haver algun moment de crispació; ara bé, sense conseqüències. Si podeu, feu un sopar romàntic.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tindreu moltes ganes de fer canvis a tot arreu, tant a casa com a la feina; sort que això només us durarà uns dies perquè sinó, seria de força mal fer. L’instint de renovació us portarà a voler llençar coses; ara bé, mireu de llençar coses que siguin vostres, perquè quan us hi poseu no fileu prim i segons què llenceu potser hi haurà algú que se us enfadarà. D’altra banda, estareu molt riallers i això és prou bo.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Podríem dir que la vostra millor sortida seran els amics, poder parlar i estar amb gent per a poder deixar anar una mica l’adrenalina que heu anat acumulant al llarg d’aquests dies; potser us fa falta trencar amb la rutina per a deixar de fer sempre el mateix. Però cal que us prepareu, ja que teniu una sorpresa a punt d’arribar i segur que us farà molt feliços; una bona notícia que us obrirà la il·lusió.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

En el camp de la feina tindreu la facilitat de cobrar bé pel que heu fet i, a sobre, us agrairan el que feu, la vostra dedicació i tot plegat; aprofiteu per a escoltar el que us diuen, perquè això no passa sovint. D’altra banda, seran dies en què la inspiració en el camp de la parella no estarà massa ben guiada, cosa que no us ha de causar problemes, però sí algun malentès que haureu d’arreglar més endavant.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

No seran uns grans dies per a vosaltres, ja que tot se us farà molt pesat i, a sobre, estareu una mica ensopits, físicament parlant; això us pot portar a no trobar-vos massa bé i a no estar al cent per cent al llarg d’aquests dies. Ara bé, el primer que heu de fer és relaxar-vos, anar a fer una mica d’exercici del tranquil, com ara natació o anar a córrer, però sense presses i mirant de no pensar massa en res.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La vostra constància es veurà afectada per canvis inesperats, succeiran coses que us sorprendran, però que alhora us agradaran. No seran mals dies, encara que els canvis no són el que més us agrada. Heu de tenir en compte que amb la parella hi haurà moments molt macos que us recordaran els vostres inicis; gaudiu-ne al màxim i deixeu que els vostres sentiments surtin sense cap problema.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Per a vosaltres seran uns dies molt productius, estareu molt desperts i tindreu molt bones idees, no les deixeu passar. També estareu molt sensibles, cosa que us donarà molta facilitat per a descobrir el que passa pel cap de qui us envolta, sentint el que senten i entenent els seus problemes. Quan això us passi, estaria molt bé que féssiu alguna cosa per a ajudar a qui té el problema, us ho agrairà i us sentireu bé.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Podeu estar ben contents, ja que tindreu la virtut de saber quan heu de parar o acabar una cosa o una acció; encara que això no sembli massa important, heu de saber que és vital per a poder evitar situacions de risc o de tensió extrema. D’altra banda, en el camp de la feina es preparen canvis bons, que en un principi se us poden posar malament, però, després, la cosa canvia per a bé i us agradarà.