Les dotzenes jornades la Massana Fogons arranquen aquest dissabte, 1 de febrer, amb un canvi destacat: “Hem fet un gir i el porc continua sent un dels ingredients estrella però obrim els menús a l’ampli ventall de productes d’hivern”, ha explicat el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà. A més, les Jornades de Cuina d’Hivern aposten pel Kilòmetre zero, és a dir pels productes autòctons com els embotits, la carn de poltre i de vedella, la trumfa o la cervesa.

Garrallà ha destacat que “a la Massana hi tenim uns restaurants excel·lents repartits per tots els pobles i a més estan plenament involucrats amb les accions de promoció”.

Justament, a la presentació de les Jornades l’han acompanyat diversos restauradors participants, que han destacat el bon funcionament d’aquesta campanya de dinamització de la gastronomia local.

Participen en aquestes jornades dinou restaurants i en total hi ha vint-i-tres menús ja que enguany torna a oferir-se el Menú Calçots, que s’allargarà fins que s’acabi la temporada d’aquest producte. Els participants són l’Hostal Palanques, la Borda de l’Avi, l’Àngelo, la Borda Raubert, el Racó dels Amics, la Borda Casa Vella Palés, el Molí dels Fanals, el restaurant Carroi Abba Xalet Xuites Hotel, la Torrada, la Borda Xixerella, la Bordeta del Poble, el Contrabandista-hotel Sant Gothard, el Rústic, els restaurants del Pla de la Cot i del Coll de la Botella, l’Eulari d’Anyós, Cal Silvino, Émo-Hotel Palomé i l’Hort de Casa.

Els menús, que oscil·len entre els 24 i els 37 euros, presenten plats tan suggeridors com el “lingot de garrí amb calçots saltats”, els “farcellets de col farcits amb carn de poltre d’Andorra” o el “carpaccio tebi de bull de cap amb salsa gribiche”, sense oblidar els trinxats elaborats amb diferents receptes.

Pel que fa als clients, bona part del públic és local, que ja coneix les jornades i ve expressament a provar els menús dels restaurants massanencs. Garrallà també ha destacat la bona acceptació de les jornades entre els turistes, ja que els agrada provar la cuina local.

Les jornades gastronòmiques van començar a la Massana fa dotze anys, com una de les accions previstes dins el Pla de Dinamització del Comerç i el Turisme. Després de la consolidació de les jornades, el Comú continua treballant per trobar noves fórmules de potenciació de la gastronomia massanenca.