Primers lectors: Molsa

Títol: Molsa

Edat: A partir de 9 anys

Escriptor/a: David Cirici

Il·lustrador/a: Esther Burgueño

Editorial: Edebé

En aquesta història el protagonista és un gos. Tanmateix, allò que fa de Molsa un relat gairebé poètic i diferent és el fil amb què Cirici basteix la trama. Un bombardeig deixa en Molsa orfe, sense la família amb qui convivia, i vagant per un territori en guerra sense perdre l’esperança de trobar-los algun dia. En el decurs de la recerca, s’enfrontarà a dures situacions de supervivència i coneixerà nous companys de viatge, traspassant la fina línia que sovint separa la vida de la mort.

El fi olfacte i la necessitat de comunicar-se i estimar són el substrat de la vida del protagonista. Viure a través dels rastres, la lluita del dia a dia i les vivències d’un gos al mig d’una guerra que no ens cal identificar fan d’aquest relat un fi exercici literari de principi a fi, on la realitat no amaga la duresa amb un llenguatge acurat.

Les il·lustracions de Burgueño tradueixen el text a una plasticitat en blanc i negre. El retrat dels moments triats són un digne rastre de la narració i, en conjunt, expliciten molt més del que aparentment percebem en un primer moment.

L’obra ha merescut el Premi Edebé de Literatura Infantil d’enguany.

Per Nati Calvo. Clijcat . Clijcat / Faristol