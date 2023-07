Primera visita tècnica al país del Banc Europeu d’Inversions

Membres del Govern i del Banc Europeu d’Inversions (SFGA)

El ministre de Finances, Ramon Lladós; el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba; i el secretari d’Estat de Transició energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, han mantingut avui trobades amb representants del Banc Europeu d’Inversions (BEI). Les reunions sectorials d’aquest dilluns s’emmarquen en la primera visita tècnica d’una delegació de l’entitat amb la qual el Govern té un acord mitjançant el qual podrà accedir als mecanismes de finançament del banc de la Unió Europea.

Aquesta primera visita del BEI suposa per al Govern un avanç important per a Andorra i consolida la imatge del país, que afronta les negociacions finals per a culminar l’Acord d’associació amb la UE. En aquesta primera trobada, el Govern ha plantejat les prospeccions inicials en avantprojectes susceptibles de ser els primers a rebre inversió europea, principalment relacionats amb la millora de la sobirania energètica i de la mobilitat interna sostenible.

El Govern tindrà accés al finançament amb condicions avantatjoses que ofereix el Banc Europeu d’Inversions un cop els projectes que siguin considerats rebin l’aprovació del BEI.

La junta de governadors del Banc Europeu d’Inversions va aprovar el 10 d’agost passat el nomenament d’Andorra com a país elegible per a poder participar als mecanismes de finançament del banc. Es culminava, així, la voluntat del Principat, iniciada el juny del 2020, amb la petició formal a aquest organisme europeu i que, el Govern, va valorar com una molt bona notícia, atès que l’Executiu es podrà beneficiar dels programes de finançament del BEI sense ser país membre de la UE.