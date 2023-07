Dos concerts del FeMAP a Andorra

El FeMAP social també va oferir una actuació a Sant Julià (FeMAP)

Aquest divendres, 7 de juliol, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) dona el tret de sortida a la 12a edició amb 54 concerts repartits en 40 municipis pirinencs de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord. Aquest festival segueix eixamplant-se territorialment i es manté com el festival de música antiga més extens de tota Europa. En aquesta edició el festival suma 3 noves incorporacions: Farrera (Pallars Sobirà), Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) i Sant Julià de Lòria (Andorra).

El proper 17 de juliol arriba a Sant Julià de Lòria, la Missa Regalis de Francesc Valls interpretada per Ensemble Lisboa 1740. Aquest concert és una producció pròpia del festival conjuntament amb el Festival de Pasqua de Cervera que es va estrenar en l’edició passada del FeMAP. El concert serà a les 21 hores, a l’església de Sant Julià i Sant Germà. Aquest concert anirà acompanyat d’una activitat complementària per a fer més rica l’experiència del festival. Serà a les 19 hores i consistirà en una passejada comentada pel centre del poble, que permeti constatar l’evolució de la vila des del segle XII fins a l’actualitat.

Aquella mateixa setmana, el dissabte 22, tindrà lloc el concert de la Regalada interpretant el Camí de Sant Jaume pels Pirineus al llac d’Engolasters. Aquest grup s’endinsa a la cort dels Reis Catòlics per a desgranar una bona part del repertori per a tabalers i trompetes que ha arribat fins a l’actualitat. Aquest concert és l’únic en el marc del festival que es desenvolupa a l’aire lliure i ho fa en un lloc inigualable com és la vora del llac. El concert és a les 20 hores, però a les 18.30 hores, hi haurà una activitat complementària emmarcada en el programa de les Nits d’estiu als museus i organitzada per FEDA Cultura, que serà una passejada per a la història de l’electricitat a Andorra a l’entorn del Camí hidroelèctric. El concert és d’accés lliure i no cal reserva. Ara bé, l’activitat prèvia de FEDA és gratuïta, però, en aquest cas, sí que s’ha de reservar escrivint a fedacultura@feda.ad o trucant al +376 739 111. El festival també compta amb el patrocini de FEDA i el concert que se celebra al llac d’Engolasters, amb la col·laboració de FEDA Cultura.





FEMAP SOCIAL

Com cada any, el FeMAP segueix apostant per la seva vessant més integradora tot facilitant el dret a l’accés a la cultura als col·lectius més vulnerables a través del FeMAP Social, amb una proposta socioeducativa per a apropar la música antiga als diferents col·lectius: gent gran, salut mental i diversitat funcional. Aquest any, els concerts estaran interpretats per músics professionals durant tres caps de setmana diferents.

El passat cap de setmana, La Sonorosa va ser l’encarregada d’iniciar aquest cicle de concerts a diferents centres de l’Alt Urgell, Cerdanya, el Vallespir i, per primera vegada, a Andorra. Aquest concert va tenir lloc a l’església de Sant Julià i Sant Germà amb usuaris de diversos serveis sociosanitaris de la parròquia de Sant Julià de Lòria. El següent cap de setmana és el torn de Lorena García i Rafael Bonavita al Pallars i, per a concloure el FeMAP Social, Belisana Ruiz, del 14 al 16 de juliol, actuarà a diferents centres del Berguedà, Ripollès i la Garrotxa.





PACKS TURISTICS

Un any més, el festival posa èmfasi en l’oferta de packs turístics, producte en què va ser pioner a l’hora de facilitar la compra de l’entrada d’un concert i l’allotjament amb un sol clic. Es tracta de programar sortides a preus avantatjosos per als clients del festival que vulguin conèixer el territori, més enllà de gaudir de la música antiga. Enguany, s’ha previst un pack turístic per a cada un dels 54 concerts del festival i, a més a més, hi ha 16 ofertes de packs múltiples amb més d’una nit i més d’un concert.





MES MÚSICA, CONCERTS AMB GUST I ALTRES ACTIVITATS

Més enllà de les activitats ja citades que es desenvolupen a Andorra, en el marc del festival se celebren altres concerts i activitats en la resta de municipis. Per a començar, aquest divendres s’inaugura el festival a la Seu d’Urgell amb una nova producció pròpia on la soprano Marta Mathéu amb uns músics de primera categoria interpretarà InCanto. Una altra de les actuacions destacades és Accademia del Piacere que interpretarà Música mestissa. Aquesta obra acostarà el públic als temps de la ultraconservadora monarquia espanyola del segle XVII i mostrarà com els músics es van veure obligats a crear un llenguatge singular per a les seves cançons. Per últim, citar el concert de cloenda on es podrà gaudir de Maria Hinojosa & Pérgamo Ensemble que faran un recorregut vital pels autors que més empremta van deixar a Bach amb el concert On Bach’s Mind.

Per altra banda, destacar que el Festival de Música Antiga dels Pirineus no és només un conjunt de concerts disseminats, sinó que és un projecte que pretén ajudar el territori a partir de la música. Amb aquesta voluntat l’any passat naixien els Concerts amb Gust. Atesa la bona rebuda que van tenir en la passada edició, enguany, aquest cicle s’amplia i s’eleva fins a 9 concerts que es realitzen a les 12.30 hores i van acompanyats d’una degustació de productes de Km 0. Enguany, hi col·laboren 14 productors i elaboradors de tipologies ben diverses: cellers, formatgers, xarcuters, productors de melmelades i molt més.

Aquells concerts que no tenen degustació s’ofereixen amb una activitat complementària, com ja s’ha citat amb els que tenen lloc a Andorra. Enguany, hi ha una quarantena d’activitats diferenciades que es realitzen prèviament al concert per a promocionar el patrimoni local, gastronòmic, cultural i natural del Pirineu. Gairebé totes aquestes activitats són guiades per grans coneixedors i experts dels municipis participants al festival.





Es pot consultar tota la programació del festival a www.femap.cat