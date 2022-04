Primera reunió de poble per presentar la candidatura de país a Reserva de la Biosfera

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, acompanyat del secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i Marc Font, Tècnic d’Andorra Recerca + Innovació, ha ofert aquest vespre la primera reunió informativa sobre el Projecte perquè Andorra esdevingui el primer país del món íntegrament Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Així, la que s’ha celebrat aquest vespre a Ordino es tracta de la primera d’un seguit de reunions que es desenvoluparan a les set parròquies per acostar a la ciutadania aquest projecte. La candidatura és prevista que es presenti duran aquest 2022 per part de la Comissió Nacional d’Andorra per la UNESCO, juntament amb el ministeri d’Afers Exteriors del Govern, i s’espera que la UNESCO emeti la seva resolució sis mesos després aproximadament.

Com ha exposat el ministre, es tracta “d’una oportunitat única per ajudar a orientar el país a emprendre un rumb més sostenible, tant des de la perspectiva econòmica, com mediambiental, com social”. La candidatura s’emmarca en la implementació de l’Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquest sentit, Gallardo ha detallat que “una reserva de la biosfera promou l’equilibri entre el desenvolupament econòmic i la conservació de la biodiversitat d’un territori”. A més, ha apuntat, “és un espai model per a l’experimentació, el monitoratge, la innovació i l’aprenentatge en matèria de desenvolupament sostenible”.

Així doncs, ha precisat el ministre, la primera reunió amb la ciutadania, que ha tingut lloc a Ordino donat que la parròquia va assolir, l’octubre del 2020, ser declarada reserva de la biosfera i, per tant, ja sap en què consisteix el projecte i estan familiaritzats amb el procés. La voluntat és que els presents puguin aportar les seves opinions, visions i idees a la candidatura, a fi de millorar-la abans de fer-ne la presentació formal. Abans, des del ministeri i Andorra Recerca+Innovació ja s’han fet trobades explicatives amb els diversos actors i sectors del país.

La candidatura d’Andorra

Entrant en el projecte, durant la presentació s’han exposat les diferents zones que conformen una reserva de la biosfera i com es distribuirien en el cas andorrà: la zona nucli –que inclouria els parcs naturals i suposa un 15% del territori–, la zona tampó –que envolta el nucli, inclou boscos i pastures públiques– i finalment la zona de transició –destinada al desenvolupament econòmic i humà, on s’emmarquen les zones urbanes i els terrenys privats–.

Finalment, s’han relatat algunes de les fortaleses de la candidatura andorrana, com ara el fet de tenir un patrimoni natural i cultural representatiu, poc pertorbat i d’alt valor, que prop del 15% del país siguin espais naturals protegits, que el país té un ordenament jurídic alineat amb els seus objectius estratègics, i que hi ha una sensibilitat i demanda social per preservar els valors patrimonials del país i garantir una herència territorial de qualitat per a les properes generacions.