Àxel Esteve i Carla Mijares, campions d’Andorra d’eslàlom

Profitosa jornada al Pas de la Casa, en aquest cas amb els eslàloms masculí i femení corresponents als Campionats d’Andorra. Àxel Esteve i Carla Mijares són els nous campions nacionals de la disciplina.

Esteve, segon

La victòria d’aquest dimarts ha estat per a l’espanyol Alejandro Puente, que s’ha imposat amb 1.34.11. Esteve ha estat segon a la cursa a 0.34 i ha marcat 25.09 punts FIS, la qual cosa millora els seus actuals 26.80.

A més, Àlex Rius ha finalitzat 5è amb +1.70, mentre que Bartumeu Gabriel ha acabat 6è a 2.47 i 41.61 punts FIS, prop dels seus actuals 39. Així mateix, Xavier Cornella ha estat 11è a 3.48, mentre que del grup EEBE Pirmin Estruga ha finalitzat 26è a 7.62 i amb millora de punts, ja que tenia 87.16 i avui ha marcat 81.56. En la 28a posició ha acabat Cerni Gil, a 8.78, mentre que Pere Cornella, a 9.40, ha estat 31è, i Eric Ebri 32è a 9.71. Més enllà han finalitzat

Enzo Fuentes i Nicolas Piccino, 43è i 44è, respectivament, a 14.09 i 14.14, a més d’Adrià Prats, 48è a 15.61, Ferran Torres, 53è a 16.89 i el també andorrà Marcos Arguelles, 57è a 25.97.

Mijares , quarta

A la cursa femenina, Carla Mijares ha assolit la quarta posició de la cursa quan era primera a la primera mànega. L’andorrana ha comès una errada a la segona mànega que l’ha deixat fora del podi. Mijares ha marcat un temps final a 1.74 de la guanyadora, la francesa Zoe Douat (1.40.75).

Igualment, Jordina Caminal ha estat avui 13a a 6.50 i ha millorat els seus punts en eslàlom, ja que tenia 96.79 i avui ha marcat 93.75. Íria Medina no ha acabat la segona mànega, mentre que Jèssica Núñez no ha finalitzat la primera, on tampoc ha acabat l’andorrana Clàudia Garcia.