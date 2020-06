Primera monitorització en directe d’un niu de gall fer a Catalunya

Gairebé 400 exemplars a tot Catalunya

Actualment, els mascles censats no arriben als 400 exemplars a Catalunya. Així, en els deu últims anys l’espècie ha patit una regressió de prop del 30% a tot el Pirineu català. Per comarques la situació més greu la trobem a la comarca del Pallars Jussà on, els darrers controls fets aquest 2020 apunten ja a l’extinció del gall en aquesta comarca. A la Cerdanya la reducció d’efectius ha estat del 71%, seguida de l’Alt Urgell, amb una reducció d’un 55%, i la Val d’Aran, de prop d’un 40%. En la resta de comarques, les reduccions són menors, entre el 10 i el 20% (Pallars Sobirà, Ripollès), o presenten una situació de certa estabilitat (Alta Ribagorça, Berguedà).