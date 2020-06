El projecte Trampoline llança una aplicació d’ofertes de voluntarietat i de pràctiques

El projecte Trampoline de cooperació transfronterera ha posat en marxa una aplicació per a la centralització d’ofertes de voluntarietat i de pràctiques que s’ofereixen en les diverses borses de treball del socis que formen part de la iniciativa. Es tracta de Catalunya (Lleida i Girona), Aragó, Andorra i Occitània (Pirineus Orientals, Alta Garona i Arieja). L’aplicació ha estat impulsada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, institució que lidera l’acció d’acompanyament a joves per a la mobilitat en el territori transfronterer.

L’aplicació, desenvolupada per l’empresa SEMIC – Servicios Microinformàtica SA mitjançant concurs públic, permet accedir a totes les ofertes de les diferents webs a través d’una eina de filtratge. També es poden visualitzar per mapes o per blocs. Alhora, és possible tenir accés a un espai personal, en el qual es poden afegir les ofertes de feina favorites, de la mateixa manera que es poden trobar els professionals de la xarxa Trampoline més propers. L’enllaç per accedir-hi és: http://www.jobs trampoline.eu/?set_language=ca. Web institucional de Trampoline: http://www.jobs-trampoline.eu/

Trampoline és un projecte de cooperació transfronterera per fomentar la formació i la mobilitat dels joves en el territori dels Pirineus entre Catalunya, Aragó, Andorra i Occitanie. El seu objectiu principal és augmentar el nombre de joves que accedeixen per primer cop al mercat laboral.

Es tracta, d’una banda, de millorar l’adequació al mercat laboral dels sistemes d’educació i formació, facilitant la transició de l’educació al món laboral; i de l’altra, de reforçar les estructures que donen suport als joves com són els Centres d’Informació Juvenil i els serveis públics d’orientació i ocupació.

El projecte Trampoline s’emmarca en el programa europeu de cooperació transfronterera Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020, creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra, i orientat a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona.

A més del CRIJ Occitanie (site de Toulouse), que lidera el projecte, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a través de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, i la Direcció General de Joventut hi participen com a socis actius del projecte. El Servei d’Ocupació de Catalunya i el Govern d’Andorra també són socis del programa. Projecte transnacional Trampoline.