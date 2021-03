Primer entrenament de la Copa d’Europa de velocitat per a Matias Vargas

Avui sí s’ha pogut disputar l’entrenament de descens de la Copa d’Europa de Saalbach-Hinterglemm, amb Matias Vargas a la sortida.

Després de la suspensió d’ahir per culpa del mal temps, avui sí hi ha hagut entrenament oficial. L’andorrà ha completat el descens amb un crono de 1.41.26, a 4.07 del millor registre, que ha estat per al canadenc Jeffrey Read, que ha marcat 1.37.19.

Demà es disputa la cursa de descens d’aquesta Copa d’Europa.

Àxel Esteve, 17è al gegant FIS de Folgaria

Avui s’ha disputat el primer dels dos gegants FIS programats a l’estació de Folgaria, amb Àxel Esteve i Xavier Cornella. Esteve ha estat 17è mentre que Cornella ha quedat fora a la primera mànega.

Esteve ha acabat 17è després de fer una bona primera mànega en què marcava el 10è temps a un segon del millor registre, i una segona en què se n’ha anat al 25è temps. Finalment, el seu crono total ha estat 1.49.30, a 1.61 del vencedor, que ha estat el francès Alex Zingerle, amb 1.47.69.

Demà es disputa un segon gegant FIS a la mateixa estació.

Doble cita d’eslàlom per als EEBE a Pra Loup-Le Sauze

Ahir i avui s’han disputat sengles eslàloms FIS elit amb la representació de l’equip masculí EEBE. Han estat dues jornades de molta dificultat, amb un nivell molt alt d’exigència i molts abandonaments, però en tot cas una bona experiència per seguir creixent.

Han estat dos dies en què el 65% dels participants han abandonat, prova d’unes condicions molt exigents. El primer dia, Aritz Àlvarez i Pere Cornella van produir un bon esquí però amb algunes errades que els van perjudicar en el temps final. Cornella va ser 59è a 10.19, mentre que Àlvarez, que va ser 57è a la primera mànega amb +5.03, no va completar la segona. No van completar la primera mànega Iu Escabrós, Jaume Núñez, Lluís Torres i Cerni Gil.

Al segon dia, avui, han quedat fora els sis corredors, tot i que Núñez i Àlvarez han pogut completar la primera mànega. No han disputat la segona en tenir els dos algunes molèsties musculars i no forçar per estar a punt per a les pròximes cites.

Demà i demà passat hi ha previstos dos gegants FIS.

Nil Ruiz, tècnic: “Penso que els nostres joves s’han trobat en uns eslàloms molt top i molt exigents on realment s’ha d’estar molt ben posat tècnicament, conèixer i interpretar molt bé el terreny, les línies per no sortir-se del traçat… Ho han provat però són joves i necessiten fer mes quilòmetres i agafar més consciència del que els farà esquiar bé en un futur”.