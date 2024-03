Presentaran “España 1036” en el Festival Joc del Pirineu de la Seu

Capsa del joc “España 1936”

DEVIR, grup editorial multinacional espanyol al servei de l’entreteniment, ha anunciat la presentació en exclusiva de la nova edició del joc “España 1936” al Festival Joc del Pirineu que se celebrarà a la Seu d’Urgell. El joc és obra d’Antonio Català i compta amb una renovada brillantor gràcies a les il·lustracions de Joan Guardiet, reconegut pel seu treball a The White Castle i Checkpoint Charlie.

El festival urgellenc tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 d’abril. En el marc d’aquest esdeveniment, DEVIR juntament amb l’autor, presentaran a periodistes i aficionats la nova edició del joc “España 1936”, oferint també l’oportunitat de gaudir d’hores de diversió, partides i diverses sorpreses. Pel que fa pròpiament a la presentació de la nova edició del joc, aquesta, es durà a terme el dissabte, dia 6 d’abril, a les 12:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu.

“España 1936” ofereix una experiència de joc immersiva que transporta els jugadors a un dels períodes més importants i alhora colpidors de la recent història espanyola, des de juliol de 1936 fins a abril de 1939, presentant el conflicte entre dues visions divergents d’Espanya en aquell temps.

En la seva edició original, “España 1936” va rebre diverses nominacions als prestigiosos premis CSR Awards, IGA i Origins Awards. Tant crítica com jugadors han aclamat aquesta obra, destacant-la com una entrada privilegiada al món dels jocs d’estratègia i de simulació històrica, gràcies a la seva capacitat per a adaptar-se a l’experiència dels jugadors, ja siguin novells o experimentats.