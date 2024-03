Taller de cuina saludable de Jordi Tomàs Aubets a la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà

Una de les jornades professionals de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà (Foto: AUCer / arxiu)

La 26a Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà oferirà prop d’una vintena d’activitats formatives, entre cursos, tallers i jornades professionals, pensats per a tots els públics i amb una durada diversa, que va de les 2 a les 20 hores. Un any més el programa combina propostes ben consolidades amb novetats. I entre aquestes segones, enguany hi haurà un taller proposat per l’alturgellenc Jordi Tomàs Aubets. El dietista, cuiner i formador d’Arsèguel dirigirà la formació ‘Cuina saludable i creativa’, que tindrà una durada de 4 hores. Pròximament s’anunciarà les dates de cada curs, que es desenvoluparan del 15 al 19 de juny, i les setmanes prèvies es podrà fer la inscripció, a través del web www.aucer.org.

Una altra novetat d’enguany serà el curs ‘Com crear vídeos amb el mòbil com un pro i compartir el teu missatge amb el món’. Aquesta formació, de 8 hores, la impartirà Xavier Cabrera. Una altra novetat és un curs d’Escriptura Creativa, avalat per la reconeguda Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

L’apartat de cursos inclou sis opcions més: ‘Mindfulness per l’actualitat: ciències contemplatives i no dualitat’ (a càrrec de Dat Phan i Ramon Carreras); el curs d’història ‘El Món de Sant Ignasi de Loiola: Reforma i Contrareforma a l’Edat Moderna’, amb motiu del cinquè centenari del seu pas per Montserrat i Manresa (a càrrec del catedràtic cerdà Xavier Gil); ‘Haendel i el seu entorn’ (amb el docent, divulgador musical i presentador de Catalunya Música Joan Vives); ‘Educació corporal per a les arts escèniques, musicals i corals: la Tècnica Alexander’, (Ariadna Faustino), ‘Un hort per ser feliç. 2n curs d’horticultura de muntanya’ (Marc Casabosch, del Col·lectiu Eixarcolant); ‘De la crispació a la calma o com ballar amb el conflicte’ (amb el comunicador David Espinós), i ‘Contractació pública per a ens locals del Pirineu’ (amb Marta Cot Malagón i Ignasi Aragonès Seijo).

Quant als tallers, enguany estan enfocats a quatre temes de la vida quotidiana, amb sessions de poca durada i un enfocament molt pràctic. A més de la formació de cuina saludable proposada per Jordi Tomàs Aubets, també destaca com a novetat ‘Constel·lacions familiars. Les noves relacions de parella’ (4 hores, amb Sara Rodríguez). Completen aquesta oferta ‘El món de la cervesa, els seus plans perfectes i l’Oktoberfest’ (3 hores, a càrrec de Toni Cot), i ‘Educació financera per a no financers’, per a aprendre a gestionar qüestions com despeses quotidianes, impostos o herències (2 hores, amb Xavier Alcázar i Toni Cot).

Un tercer eix de la setmana universitària seran les jornades professionals, encapçalades per la XXII Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica, organitzada pel Col·legi de Metges de Catalunya (COMBC) i que clourà un any més el programa (divendres 12 de juliol). També hi haurà la IV Jornada d’Estiu de la Professió Farmacèutica (organitzada pel Col·legi de Farmacèutics de Girona) i la X Jornada de desenvolupament rural, enguany dedicada a l’estratègia de relleu generacional i la preservació del sòl agrari (a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat), a més de l’esdeveniment Digital Entertainment 2024. Cadascuna d’aquestes jornades té una durada de 8 hores.