Presentació pública del Pla de Dinamització Comercial de la Seu d’Urgell

El pròxim dimecres 29 de setembre, a les vuit del vespre, tindrà lloc a la sala Sant Domènec la presentació dels resultats de l’estudi sobre l’estat actual del comerç de la Seu d’Urgell, així com les diferents línies estratègiques de treball que proposa el Pla de Dinamització Comercial.



Aquesta sessió serà oberta a tota la ciutadania. Per assistir-hi però cal fer inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/comerç

La presentació d’aquest estudi anirà a càrrec de la consultoria The Whatsons que ha desenvolupat aquest treball durant el primer semestre d’aquest any 2021 i ha comptat amb la participació de més de 1.500 persones (entre residents a la Seu d’Urgell i visitants) que, no només han expressat hàbits de consum, sinó que han valorat diferents aspectes del comerç local i la ciutat.

A més, gairebé 250 establiments comercials i negocis de la Seu d’Urgell també han pres part en el projecte, aportant dades de gran valor analític sobre l’estat actual del comerç local, així com definint preocupacions i realitats.

Per últim, el treball ha comptat amb la participació d’una dotzena de persones de la capital alturgellenca relacionades amb el comerç, el turisme i la promoció econòmica local, que han aportat una visió més qualitativa.

Recordem que aquest és un projecte encarregat i coordinat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que compta amb una subvenció de 8.500 euros de la Diputació de Lleida, amb l’objectiu de disposar d’eines de treball per a la millora estratègica del comerç local, tant en termes de qualitat, com de quantitat i competitivitat.

El pla de dinamització del comerç local de la Seu d’Urgell és un document de treball que, a partir de l’anàlisi de la realitat socioeconòmica i comercial municipal, ha de permetre desenvolupar accions de millora, així com encarar reptes de transformació urbana.