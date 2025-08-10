Les dates de les estades de pretemporada de tots els equips de la FAE i disciplines

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat la planificació de tots els seus equips pel que fa a les estades que han dut o durant a terme en aquesta pretemporada, així com les disciplines en què aquests equips prendran part.
Equip elit (Joan Verdú):
Joan Verdú ja va tenir un primer contacte a Saas Fee al mes de juliol. A l’agost hi tornarà del 18 al 22, però l’estada llarga de la pretemporada serà a Ushuaia, del 31 d’agost al 28 de setembre.
- 20 al 24 de juliol, a Saas Fee (Suïssa)
- 18 al 22 d’agost, a Saas Fee (Suïssa)
- 31 d’agost al 28 de setembre, Ushuaia (Argentina)
Equip femení velocitat (Cande Moreno):
Cande Moreno i Jordina Caminal van esquiar al mes de juny als Alps i després han estat treballant el físic i preparant la pretemporada que tindrà dues estades llargues a Amèrica del Sud. La primera serà del 21 d’agost al 9 de setembre a Xile, a Colorado i La Parva, només amb Cande Moreno perquè Jordina Caminal ha estat operada de l’esquena fa deu dies i s’incorporarà a la segona estada. Depenent de les condicions de neu, si no es pogués entrenar velocitat a La Parva, l’equip aniria a Corralco. Aquesta serà del 26 de setembre al 19 d’octubre a Corralco.
- 21 d’agost al 31 a El Colorado, i de l’1 al 10 de setembre a La Parva (Xile)
- 26 de setembre al 19 d’octubre, Corralco (Xile)
Equip masculí de tècnica (Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández, Maià Font):
L’equip masculí de tècnica treballa a casa, però viatja el 23 d’agost a Amèrica del Sud, i allà es dividirà en dos. Del 23 d’agost al 31 de d’agost, el grup format per Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella entrenarà a El Colorado, mentre que el 31 competiran a La Parva a un eslàlom. Després estaran entrenant a Corralco del 23 d’agost fins el 25 de setembre. Per la seva part, els joves Pirmin Estruga, Àlvar Calvo, Marc Fernández i Maià Font estaran a Corralco, del 23 d’agost, en el seu cas fins el 6 d’octubre.
- 23 d’agost al 31 d’agost a El Colorado, el 31 eslàlom a La Parva, i després de l’1 al fins 25 de setembre a Ushuaia (Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella)
- 23 d’agost fins al 6 d’octubre, Corralco (Pirmin Estruga, Àlvar Calvo, Marc Fernández i Maià Font)
Equip femení de tècnica (Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia):
L’equip femení de tècnica està treballant físicament a casa. Viatja també el 23 d’agost. Però, allà tindrà entrenaments diferents. Carla Mijares estarà amb el grup d’eslalomistes masculí, és a dir Rius, Gabriel i Cornella a El Colorado (23 al 31 d’agost), per a competir a La Parva el 31, i després entrenar a Ushuaia fins el 25 de setembre. Pel que fa a Íria Medina i Clàudia Garcia seran a Corralco del 23 d’agost al 3 d’octubre.
- 23 d’agost al 31 d’agost a El Colorado, el 31 d’agost cursa a La Parva, i després a Ushuaia fins el 25 de setembre (Carla Mijares)
- 23 d’agost fins al 3 d’octubre a Corralco (Íria Medina i Clàudia Garcia)
EEBE U19:
Els EEBE U19 van viatjar a Corralco el passat 29 de juliol i tornaran a Andorra el 19 d’agost. Després tindran una segona estada, també a Corralco, però ja al mes de setembre: viatgen el dia 16 i tornen el 7 d’octubre.
- Del 29 de juliol al 19 d’agost, a Corralco (Xile)
- Del 16 de setembre al 7 d’octubre, a Corralco (Xile)
EEBE U16:
La primera estada en neu dels EEBE U16 va ser a Les Deux Alpes al mes de juny. Després han estat treballant el físic i tornaran a viatjar, però ara ja a Amèrica del Sud, el 19 d’agost, dins el 18 de setembre, i també a Corralco.
- 21 al 28 de juny, Les Deux Alpes (França)
- 19 d’agost al 18 de setembre, Corralco (Xile)
Para alpí (Roger Puig):
Roger Puig va ser el primer en fer una estada de llarga durada. Va ser a Ushuaia, on va viatjar del 7 al 27 de juliol passat. Ara combina el descans amb el treball físic, per a iniciar una segona estada, en aquest cas de velocitat, de 5 al 18 de setembre, i també a l’estació argentina. Després tindrà estades indoor per a més endavant.
- 7 al 27 de juliol, a Ushuaia (Argentina)
- 5 al 18 de setembre, a Ushuaia (Argentina)
Freeride (grup de seguiment, Joan Aracil i Albert Manresa):
El grup de seguiment de freeride, amb Joan Aracil i Albert Manresa, és a La Parva, a Xile, des del passat 5 d’agost. Allà entrenen i preparen la temporada. Tornen a Andorra el 31 d’aquest mes.
- 5 al 31 d’agost, a La Parva (Xile)
Equip de fons:
La competició de rollerski del Blink Festival, a Noruega, ha estat el plat fort d’aquest inici de mes d’agost per a Irineu Esteve i Gina del Rio. Després de les curses, que han servit per a entrenar detalls, per a establir criteris físics, per a saber l’estat de la pretemporada, ara tocarà uns dies de descans abans de tornar a fer les maletes: marxen al túnel de Torsby, a Suècia, del 19 al 31 d’agost.
- 6 al 9 d’agost, Blink Festival, Noruega
- 19 al 31 d’agost, túnel de Torsby (Suècia)