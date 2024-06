Presentació de la memòria d’activitats de 2023 d’Integra Pirineus

Cartell anunciant la presentació de la memòria de 2023 (Integra Pirineus)

El proper dijous, 4 de juliol, a les 19 hores, es presentarà la memòria del darrer any d’Integra Pirineus amb els principals resultats de les tres àrees d’actuació: la laboral, sociolaboral i social per tal que el públic pugui conèixer amb molta més profunditat l’entitat. També es mostrarà les xifres i accions més rellevants que s’han desenvolupat durant el 2023 per a poder-ne fer balanç amb les persones treballadores.

Durant l’acte es podrà conèixer el nombre total de persones treballadores, les persones que s’han atès gràcies als diferents programes que gestiona l’entitat i també les empreses i entitats col·laboradores d’Integra Pirineus. També es podrà veure xifres relacionades amb la gestió forestal sostenible que desenvolupa l’entitat als boscos dels Pirineus i la resta de serveis que es pot prestar.

Aquest acte se celebrarà al nou local d’Integra Pirineus situat al carrer Llorenç, Tomàs i Costa, número 58 de la Seu d’Urgell. D’aquesta manera, aquesta vetllada també servirà com a inauguració formal dels nous despatxos i que totes aquelles persones que ho desitgin el puguin visitar. Aquest acte es tancarà amb una conversa més informal on les persones podran veure el local, interactuar o resoldre dubtes amb les persones treballadores.