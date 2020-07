Presentació de “55 anys de caramelles a Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont” dels germans Bach Marquès

El pròxim dimecres 22 de juliol, a les set de la tarda, tindrà lloc al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell la presentació del llibre 55 anys de caramelles a Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont, a càrrec dels seus autors, els germans Jesús i Èric Bach Marquès. Acompanyaran els autors, l’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, i l’autor del pròleg, l’historiador urgellenc Lluís Obiols.

El llibre, editat per Edicions Salòria, recopila la història caramellaire dels tres pobles del municipi de Peramola (Alt Urgell) i hi s’hi pot trobar les lletres i partitures cantades durant els 55 anys de vida del grup de caramelles. L’obra es clou amb una selecció de fotografies per preservar també el record dels qui les van cantar.

Per poder assistir a aquesta presentació cal reservar plaça trucant o enviant un correu electrònic a la mateixa biblioteca o a través del formulari:

http://bibliotecasantagusti.cat/insactivitat.php