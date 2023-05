Comença, a Andorra la Vella, la temporada de cultiu als horts per a la gent gran

Imatge del sorteig dels horts per a la gent gran a Andorra la Vella (AndorraCapital)

Tret de sortida a la temporada de cultiu als horts per a la gent gran d’Andorra la Vella, un projecte impulsat pel Comú, Cardelús Patrimoni i la Fundació Julià Reig. Enguany, a causa de l’àmplia demanda, s’han habilitat més espais que en edicions anteriors (42 en total). La majoria de les parcel·les (36) es troben als horts de La Margineda, on avui precisament s’ha fet l’acte de sorteig dels espais de cultiu. 3 horts més estan situats a la vora de l’Escola andorrana de Santa Coloma, on les persones grans col·laboren amb un projecte educatiu. Enguany, a més, s’han posat a disposició 3 parcel·les més cedides pel Comú de Sant Julià.

El cònsol major ha agraït el gest a la corporació laurediana així com la cessió desinteressada dels terrenys de cultiu a La Margineda per part dels propietaris durant aquest temps. David Astrié ha anunciat que el Comú habilitarà horts en uns espais propers si finalment tira endavant la urbanització de la zona que acull el projecte fins a l’actualitat.

Astrié s’ha adreçat a les persones grans que optaven a un hort aquesta temporada per a explicar-los que el projecte permet que els majors de 65 anys disposin d’un espai a l’aire lliure on cultivar verdures, relacionar-se i mantenir-se dinàmics.

Al sorteig i repartiment de claus hi han pres part també la consellera de Social, Meritxell Pujol; el conseller de Circulació, d’Aparcaments i de Patrimoni Natural, Gerard Menardia; la directora del projecte dels horts de la Fundació Julià Reig, Ester Segura; i el delegat de la propietat, Toni Capdevila.

Aquesta temporada es tornen a habilitar serveis sanitaris a la zona perquè els utilitzin els hortolans, que també tindran a disposició un tècnic de medi ambient del Comú per a oferir-los assessorament a l’hora d’escollir el planter i de conrear els productes. El bus comunal, a més, tindrà parada als horts de La Margineda per a facilitar la mobilitat dels usuaris.

Els requisits per a optar a un dels espais de cultiu són ser major de 65 anys, residir a la parròquia d’Andorra la Vella, no dur a terme cap activitat retribuïda i fer un cultiu totalment ecològic.