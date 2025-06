Posicionament de la Unió Hotelera d’Andorra sobre la manca de personal per a la temporada d’estiu

Una habitació d’hotel (iStock/arxiu)

“Sobre la situació provocada per la manca de mà d’obra al sector hoteler i de la restauració, des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) volem alertar sobre la difícil situació en que es troben els seus establiments associats, hotels i restaurants, i que farà molt difícil afrontar la temporada d’estiu per a obrir el 100% dels establiments i donar un servei a l’alçada de la categoria”.

“Ja fa temps que s’alerta de la situació, i dels estralls que està comportant al sector. El marc legal i regulatori ha quedat desfasat davant els canvis del mercat laboral global. Andorra ha perdut competitivitat ha passos agegantats. A títol d’exemple, Espanya, el fins ara principal emissor de treballadors està per sota dels 2,4MM d’aturats, i el sector de l’hostaleria a maig 2025 acumula 1,96MM de treballadors, un +2,5% respecte l’any passat. Els indicadors mostren la dificultat d’atraure l’interès de professionals per venir al nostre país, fet que s’agreuja si afegim la situació del mercat de l’habitatge”.

“Cal trobar vies de solució adequades per a recuperar l’atractiu tan valorat anys enrere del nostre país com a destí professional“

“El sistema actual ha impedit una vegada mes, la continuïtat de molts treballadors que van arribar a Andorra amb l’anhel de trobar una feina, formar-se i estabilitzar-se. I no sols això, si no d’integrar-se, aprenent el català per a poder contribuir a la defensa de la llengua del nostre país”.

“El turisme aporta aproximadament el 40% al PIB del país. Considerem la situació prou necessària per a mantenir la fortalesa i encaminar tots plegats l’estratègia turística del Govern d’Andorra de fomentar la desestacionalització i la promoció d’un model de turisme de qualitat. Iniciatives com Andorra Selected, Pla Gastronòmic, la creació d’espais exclusius com les cadires VIP al Cirque du Soleil, i fins i tot el projecte d’augment de la taxa turística, evidencien un compromís amb un model exigent i competitiu que no pot ser sostingut sense una política de recursos humans adequada i alineada amb aquests objectius”.

“Aquesta pèrdua de treballadors posa en risc directe la qualitat del servei que s’oferirà a la temporada d’estiu, que representa un 25% de l’activitat turística anual del país, amb més de 3 milions de visitants i 3,4 milions de pernoctacions. És una temporada estratègica per a tots. Per als negocis, perquè l’hivern queda lluny, i per al Govern, perquè inverteix una quantitat de diners important en la promoció i que se suposa en vol un retorn positiu”.

“És imprescindible revisar el marc regulatori laboral i flexibilitzar el sistema de quotes per tal de permetre la continuïtat dels professionals que ja han demostrat la seva vàlua durant la temporada d’hivern. Aquesta mesura no només respondria a una necessitat operativa immediata, sinó que també suposaria una inversió estratègica en la qualitat i sostenibilitat del nostre model turístic”.

“Des de la Unió Hotelera d’Andorra instem al Govern a obrir un espai de diàleg immediat amb els agents del sector per a trobar solucions consensuades i realistes que permetin assegurar una temporada d’estiu amb els recursos humans necessaris per a oferir el nivell de servei que el visitant espera i que el país vol consolidar com a senyal d’identitat”.

Unió Hotelera d’Andorra