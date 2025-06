Vela (PS) demana explicacions sobre els 46 milions d’euros en deutes tributaris

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent i consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat al Govern tota la informació relativa a la prescripció de gaire bé 46 milions d’euros en deutes tributaris. Vela sol·licita que s’inclogui la informació desglossada per tipologia de deute on s’inclogui, com a mínim: