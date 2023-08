Posa un gos a la teva vida, però alerta si t’entra a casa

Sempre s’ha dit que tenir alguna mascota ens aporta, en moltes ocasions, una agradable companyia que és d’agrair. Gats, aus, rosegadors, gossos… Són moltes les espècies que podem tenir al costat i amb les quals passarem moments ben bonics conjuntament.

De la mateixa manera que aquests formidables moments no s’obliden, també és veritat que durant la coexistència entre les persones i els animals poden aparèixer episodis “complicats” que, igualment, restaran marcats per a la resta de la vida. I, si no us ho creieu, mireu el vídeo.





Vídeo del compte house_of-camille, al TikTok