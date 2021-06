Pollastre a l’ast casolà farcit

Amb aquesta recepta de pollastre a l’ast casolà no us caldrà fer cua a la rostisseria. Però aquest no és un pollastre qualsevol ….. està farcit de xampinyons i pera, … ahh i acompanyat amb les seves patates,.. ara ja sabreu com fer aquesta recepta.

Ara podreu gaudir del plat més menjat dels Diumenges, però aquesta vegada amb el toc que cadascú li vulgui donar. A Aquest pollastre a l’ast li podeu afegir les herbes aromàtiques que més us agradi i l’acompanyament que vulgueu (patates, carbassa, bolets, ….) i a més no caldrà gaire feina, Quasi tot ho fa el nostre meravellós amic, … el forn!!

ieeepp!!!! a més va farcidet de xampinyons i pera, però poseu el que més us vagi de gust.

Ingredients per a fer la recepta:

1 Pollastre de 2kg (nosaltres hem fet servir un pollastre ecològic)

1 Pera

4 xampinyons grans

1kg de patates

2 Cebes

100ml de brandi

1 Llimona

Oli

Sal, Pebre, Farigola, Romaní i Orenga

Com fer la recepta de Pollastre a l’ast:

El primer que farem serà posar el forn en marxa a 180ºC ( el nostre forn té l’opció de Aire Calent 4D i es el que hem fet servir).

En un morter moldrem farigola, romaní i orenga i reservem.

Tallem els xampinyons a làmines gruixudetes i la pera en daus petits. Ho reservem tot en un bol.

Als xampinyons i la pera li afegim una mica de sal , pebre, les espècies que teníem reservades i un raig d’oli d’oliva. Barregem i reservem.

Ara serà l’hora d’agafar el pollastre. Fregarem per sobre el pollastre amb sal, pebre, espècies i oli d’oliva. Aquest pas el farem per les dues bandes del pollastre.

Farcim el pollastre amb els xampinyons i la pera que tenim reservat.

Muntarem una safata de forn, posarem a sobre una reixa de forn i a sobre el nostre pollastre.

Enfornem el pollastre a 150º C durant 1 hora ( haurem de baixar la temperatura ehh) ( als 30 minuts li donarem la volta al pollastre).

Mentre enfornem el pollastre tallem les patates a mitges llunes i farem el mateix amb les cebes.

Un cop hagi passat 1 hora d’enfornat, traurem la safata del forn amb el pollastre , reservem un momentet el pollastre i traiem la reixa.

Aboquem les patates i les cebes dins la safata i afegim sal, pebre i espècies . Remenem tot una miqueta.

Tornem a muntar la reixa a sobre de la safata i tornem a posar el pollastre a sobre, però donant-li la volat de com el teníem.

Regarem el pollastre amb el suc de mitja llimona i amb 50mL de brandi.

Tornem a ficar el pollastre al forn, aquesta vegada pujarem la temperatura a 180º C i ho deixarem durant 20 minuts.

Passat els 20 minuts això ja tindrà pinta de pollastre a l’ast de rostisseria, ehh. Traiem la safata del forn, donem unes quantes voltes a les patates i les cebes i donem la volta al pollastre.

Tornem a regar l’altra cara del pollastre amb el suc de 1/2 llimona i 50mL més de brandi.

Tornem a posar el pollastre al forn 20 minuts més a 180ºC.

Passat aquest temps ja només ens quedarà treure el pollastre del forn i …… a menjar!!

Quin Pollastre a l’ast casolà que ens hem preparat quasi sense esforç, només l’hem mimat una miqueta i la feina ens l’ha fet el forn. Amb aquesta recepta ja no voldreu fer cua a la rostisseria i per fi sabreu com fer un pollastre a l’ast com Deu mana.

