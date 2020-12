Plans de mobilitat sostenible per a les empreses i entitats públiques de més de 100 treballadors

El secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha presentat aquest dilluns al matí el Reglament relatiu als Plans de mobilitat sostenible per al personal d’Administració, entitats públiques i empreses (PMSP). El text, que es depèn de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), impulsa la redacció de plans de mobilitat per a totes les empreses i entitats públiques de més de 100 treballadors per afavorir els transport sostenible, la reducció de les emissions d’efecte hivernacle i continuar avançant per complir amb els compromisos internacionals de neutralitat carboni al 2050.

“Cada entitat podrà fixar els seus propis objectius, que han de ser realistes i treballats de manera conjunta amb els empleats”, ha assenyalat Rossell. El secretari d’Estat ha explicat que actualment el sector de la mobilitat representa el 56% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) a Andorra, i concretament la mobilitat interna, és la responsable aproximadament del 13% de les emissions globals.

És per això que el Ministeri impulsa aquesta nova eina per contribuir a la reducció d’aquestes emissions que, de manera indirecta, també permetran millorar la salut i reforçar la competitivitat de les empreses i entitats públiques del país. Rossell ha assegurat que l’assoliment del pla servirà per “disminuir costos i incrementar la competitivitat” de les empreses i entitats públiques, ja que s’assoleix, entre altres, una optimització de les hores laborals, major implicació del personal i millora la relació laboral.

De manera concreta, el nou reglament estableix que el pla s’elabora internament per part de l’administració, entitat pública o empresa, atès que són coneixedors del funcionament i organització de l’activitat i s’aplica després de la seva aprovació. Les administracions, les entitats públiques i les empreses aproven a través del seu òrgan de gestió o govern els seus PMSP i hauran de designar un gestor del pla, el qual serà la persona de contacte en relació al pla i l’encarregat de fer-ne el seguiment i propostes de revisions.

Totes les entitats amb més de 100 treballadors hauran de tenir el pla aprovat abans del 31 de desembre del 2022. “Creiem que és un termini suficient per poder assolir els plans per les 66 entitats que actualment té el país amb més de 100 treballadors”, ha apuntat Rossell. Per tal d’assolir aquest objectiu, el Ministeri també ha desenvolupat una guia d’aplicació i destinarà part del personal de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic per acompanyar a les empreses en la redacció dels plans.

FEDA ja té un pla desenvolupat

En el marc de la presentació del Reglament, la tècnica de Gestió de Persones de FEDA, Joana Teixeira, ha presentat el pla de mobilitat que ha impulsat FEDA a tall d’exemple. Teixeira ha explicat que des de fa anys FEDA està compromesa amb l’impuls de la mobilitat sostenible al país. Per aquest motiu, en el moment que es va aprovar la Litecc, es va decidir internament impulsar un pla de mobilitat. Aquest pla ha sorgit de la iniciativa dels mateixos treballadors de FEDA i ha comptat amb la col·laboració i participació de la totalitat de la plantilla.

Per elaborar el pla s’ha fet una diagnosi dels hàbits de mobilitat de tots els treballadors i treballadores, tant en els seus desplaçaments entre el domicili i la feina, com en els desplaçaments en horari laboral. A partir d’aquí, s’han recollit propostes d’accions plantejades per la mateixa plantilla i s’han acordat 25 accions per facilitar el canvi d’hàbits cap a una mobilitat més sostenible. Entre les accions recollides destaquen la promoció de l’ús del vehicle compartit, l’oferiment de tiquets de bus per als desplaçaments professionals o la reorganització de l’ús dels vehicles d’empresa, entre d’altres.

Així doncs, Teixeira ha reafirmat el compromís de la parapública per ser un referent en mobilitat sostenible, no només amb les accions que repercuteixen en la societat, sinó exercint d’exemple també amb la mobilitat dels seus col·laboradors.