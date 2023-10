Pirineu: Un 43% d’usuaris per a la deshabituació del tabac deixen de fumar

Acció promocional de les campanyes per a deixar de fumar, al CAP de Tremp (Salut.cat)

Un total de 397 pacients han passat en el que va d’any, de gener a octubre, per les sis consultes de deshabituació del tabac que hi ha a l’Alt Pirineu i Aran. D’aquests, un 43% ha deixat de fumar i un 45% es troba en fase de manteniment sense tabac, amb l’ajuda de fàrmacs, segons asseguren des del Departament de Salut de la Generalitat. El 12% restant ha abandonat la consulta sense èxit en la teràpia i han seguit fumant.

L’atenció primària de l’Alt Pirineu i Aran va incorporar l’any passat sis consultes dedicades estrictament a la deshabituació del tabac. Són als CAP de la Seu d’Urgell, Oliana, Tremp, la Pobla de Segur, Sort i el Pont de Suert. Cadascuna compta amb un professional d’infermeria i un metge o metgessa del CAP mateix.

Com a complement, també organitzen activitats grupals amb els referents de tabac i els professionals de benestar emocional de cada centre. Aquests professionals han de comptar amb formació de cursos que facilita l’Agència de Salut Pública de Catalunya i, alhora, reben formació continuada sobre els tractaments farmacològics de nova incorporació i les tècniques innovadores, per a donar suport als usuaris que volen abandonar l’addicció al tabac.

Els professionals han assegurat que de moment els resultats “són gratificants” i que els usuaris “agraeixen constantment el suport rebut”, perquè la relació es manté durant un any, per via presencial o telefònica, fins a arribar a complir els 12 mesos sense fumar. Llavors ja se’ls pot considerar com a “pacients exfumadors”.