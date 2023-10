L’FC Andorra agafa aire guanyant l’Alcorcón (2-0)

FC Andorra 2 – Alcorcón 0 (FC Andorra a X)

L’Estadi Nacional d’Andorra ha tornat a viure una victòria a Segona Divisió, amb el triomf de l’FC Andorra davant l’Alcorcón (2 a 0), en el partit corresponent a l’11a jornada. El domini del matx ha estat total per al conjunt d’Eder Sarabia, l’equip constantment arribava a porteria, però no materialitzava el primer gol del partit contra un Alcorcón que exhibia pocs arguments per a construir jugades a la primera part.

A la segona meitat, dues arribades dels madrilenys han acabat amb l’esfèrica al pal de la porteria de Dani Martín -avui titular en el lloc de Nico Ratti- i feien impacientar el públic de les grades de l’Estadi Nacional, però, a les acaballes del partit, al minut 79, una centrada mil·limètrica des de la banda dreta, feia que Julen Lobete empenyés la pilota per a fer el primer gol per als tricolors.

Eder Sarabia, el tècnic local per fi respirava. La tranquil·litat total ha arribat al minut 93 -ja en temps de descompte- quan gràcies a una molt bona assistència d’Álvaro Martín, Àlex Calvo creuava la pilota per sota les cames del porter visitant i feia el segon i definitiu gol del FC Andorra (2-0).

Aquest victòria és un bàlsam per als del Principat ja que havien encadenat mals resultats i, aquests, els condemnaven a la part baixa de la classificació. El triomf aporta oxigen tot i que la línia que marca el descens està a només 4 punts.