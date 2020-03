Aquest vespre ha quedat inaugurat el V Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell amb una sessió que ha combinat la música i el joc, conduïda per la musicoterapeuta urgellenca, Pilar Planavila, i el dissenyador de jocs, divulgador i escriptor, Pepe Pedraz.

En acte inaugural, Pilar Planavila ha conduït un taller interactiu on el públic ha pogut ‘jugar’ amb diferents instruments musicals, mentre que Pepe Pedraz, ha realitzat una xerrada interactiva per explicar l’evolució de l’home cap al model actual on el joc viu amb nosaltres. A més, ha fet una introducció narrativa del joc de rol d’autoria pròpia, New Life, amb el qual els assistents a l’acte han participat com a jugadors.

La inauguració de la cinquena edició del Festival del Joc del Pirineu ha comptat també amb la presència de Bru Corbella, pianista i compositor, que ha acompanyat amb música en directe, tot creant l’atmosfera adequada per donar el merescut tret de sortida a aquest certamen dedicat al joc.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, juntament amb el director del festival, Xavi Socías, ha donat la benvinguda als assistents i ha convidat a tothom a jugar durant tot el cap de setmana en els diferents espais habilitats per l’ocasió a la nostra ciutat.