Peramola acull la presentació de la revista ‘Interpontes VI’

La terrassa del Casino de Peramola acollirà aquest dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, la presentació de la publicació Interpontes VI, que recull articles i treballs de recerca sobre l’Alt Urgell. L’acte anirà a càrrec de Jesús Bach, regidor de cultura de l’Ajuntament de Peramola; Lluís Obiols, president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU), i Josep Espunyes, autor de dos articles inclosos a la publicació.

Entre els treballs que apareixen a Interpontes VI hi ha Règim de nevades a Sant Joan de L’Erm, 2008-2018, de Jordi Dalmau Ausàs; El púdol (Rhamnus alpina L.) a Bescaran (Alt Urgell); retalls d’una comunitat vegetal estressada, de Pere M. Parés Casanova; Himne al gloriós Sant Miquel Arcàngel, patró de la vila de Peramola, de Josep Espunyes; Localització de la toponìmia al solà del Vilar de Cabó, de Josep Obiols Potensà i Guillem Martin Bellido; El pariatge d’Organyà (any 1233: un acord fundacional per a la vila nova d’Organyà), de Carles Gascón Chopo i L’assemblea de les vistes d’Oliana (segles XV-XVIII), de Lluís Obiols Perearnau i Aniol Noguera i Clofent.

D’altres temes inclosos a la revista són: Un crim de sang i la forca del Firal del quadre Hèrcules i la Ciutat (1699-1700), de Carmen Xam-mar Alonso i Climent Miró Tuset; L’Escola Pia d’Oliana, la segona escola municipal de Catalunya (1690-1844), de Joan Florensa Parés i Aniol Noguera Clofent; Ramon i Francesc Espuñes, dos argenters peramolins a Madrid, de Josep Espunyes; Cent anys de l’entrada del bisbe Guitart a la Seu d’Urgell, de Daniel Fité i Erill; L’exili mexicà de quatre republicans alturgellencs. Els casos d’Enric Canturri, Bartomeu Rosique, Blai Martret i Ferran Zulueta, de Pau Vinyes i Roig; En nom de la revolució: milicians de la Seu d’Urgelli la seva actuació política (1936-1937), de Pau Chica Fernàndez, i Una xarxa d’evasió durant la Guerra Civil Espanyola 1936-39: Peramola, Organyà, Cal Roger, de Jordi Piferrer Deu.

L’obra està coeditada per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i Edicions Salòria.