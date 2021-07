Per què alguna fruita amb os no madura bé a casa?

T’has preguntat mai per què les fruites amb os no maduren bé a casa un cop les has recollit o comprat? Molts cops, les comprem que encara no estan madures del tot, però el resultat quan passen alguns dies, potser no és el que esperàvem. Tot seguit, intentem explicar-ne el motiu.

Les fruites amb os, com les nectarines, els préssecs, els albercocs o les prunes, són climatèriques, és a dir, que poden continuar madurant una vegada recol·lectades. Aquesta característica és molt pràctica, ja que permet recollir-les quan han aconseguit el seu desenvolupament fisiològic, però abans que adquireixin la maduresa comercial (punt òptim del seu desenvolupament que obliga a vendre-les ràpidament). D’aquesta manera, es poden agafar verdes i aguanten millor l’emmagatzematge i transport, conservant-se durant més temps.

No obstant això, a vegades, aquestes fruites no es mantenen adequadament després de la collita. Són molt resistents al fred, però si en la cadena de distribució se les sotmet a temperatures massa baixes, es produeixen canvis en els seus teixits que els impedeixen madurar.

Apareixen llavors coloracions anormals, perden la seva olor i sabor característics, es queden dures i es deterioren amb major facilitat. La seva durada a casa nostra dependrà fonamentalment de la manipulació prèvia que hagin rebut: si no tenen danys, poden conservar-se en el frigorífic diversos dies.

