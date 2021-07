Comprar o llogar habitatge

Per què són tan cars els habitatges? Pels baixos tipus d’interès. Qui fixa els tipus d’interès de manera directa o indirecta? Els polítics i altres institucions públiques que treballen per als governs, com els bancs entre altres. Comprar o llogar un habitatge és un tema que aixeca passions, ningú es posa d’acord.

En la cultura popular s’instaura el pensament que “llogar és llençar els diners” i que comprar és la forma més rendible d’obtenir un habitatge. La veritat és que la compra d’una casa és l’operació financera més important a la qual s’enfronta un individu en tota la seva vida. Aquesta decisió marcarà la teva vida per sempre en l’àmbit social, econòmic i familiar, per aquesta raó és important reflexionar amb la importància que es mereix sobre aquest assumpte.

L’eterna pregunta, l’etern debat. Existeixen nombrosos arguments en favor de les dues posicions. Algun d’aquests motius estan recolzats per nombres, altres en canvi són mites instaurats en la societat, autèntics paradigmes.

Tots dos riscos ens preocupen. La primera és no poder cobrir-nos completament contra aquests riscos.

La segona és que sabem que és eficient que les institucions públiques actuïn per calmar certs riscos. Tenim una prestació per desocupació no només perquè ens preocupi la desigualtat laboral. També perquè creiem que és millor per a la societat donar als aturats temps perquè trobin una bona feina, on desenvolupar al màxim la seva productivitat.

Segons alguns experts, la intervenció en el mercat de lloguer condueix a millorar l’assignació de mercat quan tenim en compte que les decisions sobre on viure i on treballar solen anar unides.

A més, les persones ens vam mudar de casa en anar-nos-en, per viure amb la nostra parella, en tenir fills o en canviar de feina, poc més. I cal tenir en compte aquesta varietat d’ordre laboral.

Per al propietari, un mercat immobiliari que empenyi a l’alça els preus de lloguer no ha de ser l’únic criteri per prendre decisions. Hi ha propietaris que anteposen la seguretat que atorga un bon inquilí, que paga puntualment i té cura de l’habitatge, al risc que suposa no renovar-li el contracte per poder cobrar un lloguer un 20% més elevat a un nou inquilí.

Com inquilí, un bon lloguer et permet estabilitat econòmica, augmenta la teva capacitat d’estalvi i en definitiva et permet conservar els avantatges de llogar al llarg dels anys. No hauràs d’invertir importants sumes de diners en reformar l’habitatge ni a pagar obres o reparacions comunitàries – totes dues són responsabilitat del propietari -, i sempre tindràs una major flexibilitat si algun dia vols canviar de casa.

Siguis o no siguis partidari del lloguer mira aquestes dues reflexions que et poden ajudar a prendre una millor decisió per a la teva economia.

En altres casos, la decisió de llogar és purament econòmica.

Cal distingir entre dos tipus de persones:

Els que lloguen perquè no disposen dels recursos econòmics per comprar.

Els que podent comprar, lloguen perquè consideren que és un millor “negoci” que comprar i / o volen evitar els riscos de sobreendeutar-se amb una hipoteca.