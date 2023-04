Pas de gegant del FC Andorra per a garantir la permanència (1-0)

Bundu just en el moment de marcar el gol andorrà davant del Màlaga (FC Andorra)

El FC Andorra tenia aquest diumenge una bona oportunitat per a donar una passa més en la consolidació de les seves aspiracions per a mantenir la categoria, a la segona divisió espanyola, la lliga SmartBank. El rival, un històric, no venia en el seu millor moment vista la seva posició a la taula.

Els tricolors han tirat del mínim, imposant-se per 1 gol a 0 davant del Màlaga que visitava l’Estadi Nacional. La diana la materialitzat Bundu, al 71, quan feia uns 10 minuts que havia accedit al terreny de joc. El marcador ja no es mouria més.

La victòria permet als d’Eder Sarabia veure ja, a l’horitzó, la permanència, que era l’objectiu en el primer any a la segona categoria en importància del futbol espanyol. Els andorrans són en una zona tranquil·la, més a prop de la zona d’ascens que de la de descens.