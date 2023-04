Victòria ajustada de DA a Ordino

Escrutat: 100.00 % Vots vàlids: 1.348 Electors convocats: 1.903 Vots blancs: 79 Participació: 76,24% Vots nuls: 24

Partit Sociademòcrata + Per Ordino 528 39,17% ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + DEMÒCRATES + LIBERALS 585 43,40% ANDORRA ENDAVANT 235 17,43%

Circumscripció nacional

Liberals d’Andorra 669 4,88% CONCÒRDIA 3.008 21,95% DEMÒCRATES + CIUTADANS COMPROMESOS + ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + UN 4.432 32,34% ACCIÓ 596 4,35% ANDORRA ENDAVANT 2.197 16,03% PARTIT SOCIALDEMÒCRATA PROGRESSISTES SDP + 2.803 20,45%

La candidata nacional com a número 2, Meritxell López, de DA + CC + ACO + UP + I no ha amagat la seva satisfacció pels resultats assolits a la parròquia d’Ordino. Davant dels mitjans de comunicació ha valorat positivament els resultats. Hi ha hagut poc marge d’avantatge respecte PS + X’Ordino (57 vots), però, els taronges han acabat imposant-se, també a Andorra Endavant que s’ha quedat com a tercera força a la parròquia.