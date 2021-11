Pallarés agraeix la tasca de les persones cuidadores i destaca el seu paper en la pandèmia de la COVID-19

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha volgut reconèixer, en el Dia internacional de les persones cuidadores, que se celebra aquest 5 de novembre, la tasca “de totes les persones que es dediquen a cuidar de manera professional o com a suport familiar d’aquelles persones grans o en situació de dependència”.

Pallarés ha destacat la rellevància dels cuidadors al llarg de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i ha recordat la importància de situar a les persones en el centre de les polítiques socials, tenint en compte que l’atenció domiciliària és la màxima expressió de l’atenció integral centrada en la persona. Un fet destacat dins del pla d’acció governamental de l’Horitzó 23.

Des del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) del Govern cada mes s’atenen una mitjana de 180 persones. L’any 2020 es van donar un total de 25.345 hores de servei a 327 persones i l’any 2021, fins al mes d’agost, s’havien realitzat 18.038 hores de servei a un total de 236 persones.

En relació amb les patologies més freqüents de les persones ateses durant el 2021, en primer lloc hi ha les persones en situació de fragilitat (23%), seguit per les persones ateses per diferents traumatismes (20%), i, finalment, les persones que presenten demències (19%).

Pel que fa als serveis més utilitzats són els d’higiene personal, canvis posturals, suport a l’hora de vestir-se o suport en la cura personal, així com deteccions i seguiment de ferides. Els professionals del SAD també s’encarreguen de l’elaboració dels àpats principals, acompanyaments fora de la llar, estimulació en la mobilitat, acompanyament emocional de l’usuari i els seus familiars, i l’atenció en situacions de fi de vida.

La titular d’Afers Socials, Joventut i Igualtat ha explicat que properament es realitzaran dues formacions continuades per als professionals del SAD. Sota el títol ‘Coneixem la demència’, la primera formació tindrà lloc el 18 de novembre i estarà organitzada juntament amb l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA). Durant el mes de gener del 2022, Afers Socials organitzarà, juntament amb el Consell Comarcal de l’Empordà, la segona formació per als professionals del SAD. Aquesta estarà centrada en el maltractament a les persones grans des d’una mirada preventiva i comunitària.