Més de 150 alumnes de primària i secundària de la Seu i Castellciutat es beneficien de tallers gratuïts de suport

Alumnes d’ESO (arxiu / Aj. la Seu)

Més de 150 alumnes d’educació primària i de secundària de la Seu d’Urgell i Castellciutat es beneficiaran des d’aquest mes de març i fins el juny de diversos tallers gratuïts de suport, organitzats pel Pla Educatiu d’Entorn (PEE) en coordinació amb els centres educatius del municipi.

L’objectiu d’aquests tallers és acompanyar l’alumnat en l’adquisició d’hàbits d’organització i suport a la realització de tasques escolars, per a generar en infants i joves condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars, en el seu desenvolupament integral i ens els resultats acadèmics.

Tal i com ho explica la regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, els tallers de suport a l’alumnat “han de significar equilibri, oportunitats, equitat. L’educació ha de posar-se al servei de les diverses realitats i individualitats i no a la inversa. És per aquest motiu que creiem d’una manera molt ferma en recursos com el que ens ocupa. Recursos que han d’acompanyar a l’alumne, des d’una visió comprensiva, tot proporcionant-li les condicions i eines per al seu impuls personal, acadèmic i social”.

Per aquest motiu, tal i com subratlla la regidora d’Educació, els pressupostos per a aquest any contemplen una partida 7.000 euros per a dur a terme aquests tallers de suport.





Els tallers

Aquests tallers, que s’adrecen a infants i adolescents derivats pels mateixos centres, ofereixen llengua catalana a través del joc (per alumnat nouvingut tant a primària com a secundària); reforç (primària i secundària); anglès (primària i secundària) i acompanyament emocional a través de l’Escola de Teatre (1r i 2n ESO). Tots aquests tallers van a càrrec de professionals de cada matèria com mestres, psicòlogues i membres de l’Escola de Teatre.

Els tallers es van iniciar l’1 de març i s’allargaran fins el dia 31 de maig, excepte el de teatre que finalitzarà al juny. S’imparteixen en horari extraescolar, al migdia o a la tarda, a les instal·lacions dels mateixos centres escolars, al centre cívic L’Escorxador i a l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell.