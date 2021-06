Padreny demana per la política de suport del Govern a les infraestructures esportives

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat una pregunta oral urgent dirigida al Govern en referència a les infraestructures esportives. Padreny ha recordat que l’executiu ha anunciat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) amb el Decret 189/2021, del 2-6-2021, que l’esport es considera un sector d’interès nacional. Per aquest motiu, el representant socialdemòcrata ha sol·licitat conèixer quina és la política de suport que el Govern oferirà per a aquestes infraestructures.

La pregunta oral es formularà i debatrà demà en la sessió del Consell General on l’executiu també haurà de respondre a les qüestions sobre la lentitud per a realitzar tràmits per la constitució de societats i de negocis a Andorra, el canvi de nom al Concurs d’Arts plàstiques “Sergi Mas”, i la pregunta que ha realitzat també el mateix conseller Roger Pareny sobre el nou informe que ha demanat Govern a l’OACI per a la construcció d’un aeroport al Bosc de Moretó.