Ordino tanca el 2020 amb un dèficit de 623.000 euros

Un dels punts principals del consell de Comú d’Ordino d’aquest dijous ha estat l’aprovació de la memòria de comptes anuals de l’exercici 2020. La consellera de Finances, Maria del Mar Coma, ha comparegut per presentar l’informe econòmic que acompanya la liquidació de l’exercici anterior amb uns ingressos de 12.336.829€ i unes despeses de 12.959.753€, el que suposa un dèficit de 622.924€. Els comptes de l’exercici 2020 reflecteixen diferents imprevistos que s’han hagut de fer front per la situació de pandèmia. Gràcies al romanent de tresoreria, el Comú pot fer front a aquest dèficit i a totes les despeses reconduïdes, sense nou finançament per endeutament, contràriament al pressupostat en la modificació presentada el mes de juny per ajustar-se a la nova realitat.

Majoria i minoria han celebrat l’acord que Govern ha fet públic, segons el qual la multinacional Grifols obrirà un centre d’investigació i recerca, pioner a Europa ubicat al Prat de la Farga. El cònsol Major, J. Àngel Mortés, n’ha fet una valoració molt positiva per la diversificació de l’economia que representa aquest conveni. Enric Dolsa i Sandra Tudó, l’han considerat una bona notícia, si bé Tudó, de Movem Ordino, ha demanat un informe sobre els serveis per donar resposta al possible creixement de la població. Pel que fa als comptes, s’han aprovat amb l’abstenció de Tudó que ha alertat d’una excessiva despesa corrent i el vot en contra de Dolsa, que està en desacord amb la inversió del Centre Esportiu.

Pel que fa a la liquidació presentada correspon al 82,95% de la despesa pressupostada, superior en un 14,55% a la del 2019, per la despesa d’inversió que s’ha incrementat en un 46,80%. L’increment del 10,93% en la despesa corrent -respecte al 2019- ha estat ocasionada principalment per l’aportació del Comú d’Ordino al Govern per fer front de manera conjunta i responsable a la situació de pandèmia sanitària. La consellera Coma ha destacat la disminució en el capítol de béns corrents i serveis, ateses algunes mesures com el descompte del 50% en el pagament d’arrendaments de terrenys; el lloguer de maquinàries, instal·lacions i equipament per la suspensió d’actes i esdeveniments. S’observa, un any més, una disminució del 6,11% de la despesa financera respecte al 2019.

Del capítol d’inversions, s’ha liquidat 3.493.079€ de les inversions compromeses. A banda de la reforma de l’edifici del Centre Esportiu amb 2.160.734€, destaquen les inversions i millores destinades a la via pública com és el condicionament de les voravies del Coll d’Ordino amb 126.059€; la inversió en aparcaments horitzontals per un import de 187.580€; l’ampliació i el condicionament del Pont de Segudet amb 122.379€; el camí ral amb 29.328€; nous contenidors de recollida selectiva 37.076€. Per últim, destaquen la remodelació de la Casa de la Muntanya amb 270.932€ i en l’adquisició de diferents vehicles per valor de 207.136€. Pel que fa les aportacions a societats participades, finalment i a causa de la tresoreria de la que disposava la Mancomunitat de Serveis només s’ha hagut de destinar 250.000€ del 700.000 pressupostats inicialment.

Els ingressos corrents s’han incrementat en un 10,93 %. A l’increment d’impostos directes provinents de la construcció amb un augment de 233% es contraposa la davallada del 15% per l’impost sobre la radicació d’activitats comercials, a causa de les bonificacions aplicades per la pandèmia. Quan a impostos indirectes, s’incrementen en un 17,42%, per la recaptació de l’ITP. Una altra caiguda important, del 15,78% respecte el 2019, correspon a les taxes i altres ingressos que per la suspensió de serveis, per decret, entre altres, els del CEO, l’Escola bressol i la ludoescola. Aquí es reflecteix també el retorn de quotes i compensacions als abonats dels diferents serveis.

Al retorn de préstec s’ha destinat 964.312€ i l’endeutament a data 31/12/2020 és de 11.677.122€ que amb l’endeutament de les societats participades és de 13.048.542€, el que suposa un 115,19% del sostre d’endeutament i no per sobre del total que es troba al 200%.