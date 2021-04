Obertes les inscripcions per a les parades de venda ambulant i d’artesania de la Fira de Sant Ermengol

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert el termini d’inscripcions per a optar a les parades de venda ambulant i per a la Fira d’Artesania del Pirineu, que tindran lloc en el marc de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol 2021 que se celebrarà el cap de setmana del 16 i 17 d’octubre.

Les inscripcions es poden presentar fins el 28 de maig i s’han de formalitzar a través del formulari d’inscripció que es troba a: https://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/fires-i-mercats/inscripcio-venda-ambulant-fira-sant-ermengol-2021

Respecte a la Mostra d’Artesania dels Pirineu, aposta que fa l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la promoció dels productes artesans, prioritzant els que s’elaboren o creen en el territori del Pirineu, es donarà prioritat als artesans que visquin i treballin a les comarques del Pirineu, i als que estiguin en possessió del carnet d’artesà o del carnet cultural atorgat per Artesania de Catalunya.

Les inscripcions a la Mostra d’Artesania dels Pirineu es poden fer fins el 28 de maig al formulari que hi ha al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (https://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/fires-i-mercats/inscripcio-mostra-artesania-del-pirineu-fira-sant-ermengol-2021) o també al web de la Fira de Sant Ermengol.

En totes les inscripcions cal adjuntar-hi tota la documentació requerida per poder tramitar sol·licitud: fotocopia del DNI; certificat censal d’activitat econòmica any en curs (hisenda); últim rebut d’autònoms; carnet de manipulador d’aliments així com el d’artesà (si s’escau); i assegurança responsabilitat civil i rebut any en curs.

Fira de Formatges Artesans del Pirineu

Pel que fa a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, així com la de Productes de Proximitat km0 i la de Productes Ecològics del Pirineu, mostres emmarcades dins la Fira de Sant Ermengol, el termini d’inscripció s’iniciarà el 5 de maig i finalitzarà el 5 de juny.

També es farà pel mateix canal telemàtic. Aquestes tres mostres es faran a l’exterior, en espais delimitats, i s’iniciaran el divendres 15 d’octubre, a la tarda.

Val a dir però que la realització de la Fira de Sant Ermengol queda condicionada a les mesures decretades pel PROCICAT.