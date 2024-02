Ordino s’acomiada del seu Carnaval 2024

La representació dels Contrabandistes, un dels plats forts del Carnaval d’Ordino (Associació de Cultura Popular)

Aquesta tarda i vespre de dimecres, Ordino, acomiada el Carnaval 2024 que, una vegada més, ha estat organitzat per l’Associació de Cultura Popular. El plats forts de la jornada són la processó mortuòria, ben acompanyada per les “ploraneres” omplint de llàgrimes tot el recorregut. També la lectura del testament del Rei Carnestoltes, la crema i, per a acabar, una sardinada popular. Sobre el testament, han estat citats alguns “individus” d’Encamp, els nous cònsols de la parròquia, l’urbanisme i diversos polítics del país. Aquest és el text íntegre del testament llegit a Ordino:

Poble d’Ordino, Segudet i Riberamunt

Cinc dies amb vosaltres he estat i ja em semblen una eternitat.

De veritat us dic que me’n vaig content de la parròquia d’Ordino i de la seva gent.

Ara, però, canteu-me les ensoltes mentre repasso uns quants poca-soltes

Un any més els d’Encamp ens han visitat.

Benvinguts com sempre a la millor vall del coprincipat.

Tres encampadans van venir a despenjar-me i com que no podien, van acabar dotze destrossant-me.

El màstil de la bandera es van carregar, el photocall de l’escola d’art van trencar, estirant-me em van esquarterar i ni per fer l’ossa m’han pogut aprofitar.

Pobrets! D’on no n’hi ha no en pot rajar, una colla de vàndals que calerons hauran d’amotxar i tota la destrossa feta hauran de pagar.

Escolteu bé: que a Ordino som gent de pau de rauxa i de disbauxa si cal,

i que per divertir-se no fa falta fer mal.

La Rufona i el Betriu ja tenen el consolat, i a la poltrona s’han ben acomodat.

Ara diuen que el pla d’urbanisme volen canviar aquell que ells mateixos van votar.

Aneu en compte perquè la parròquia ja no està per més història que quasi tot ja està venut i no queda prat

que l’estranger no hagi comprat al propietari espavilat.

El fill del Saboyano ja és al Comú, per defensar més que ningú la pagesia i el territori

perquè no acabi tot en un desori.

Atenció, si veieu que entra amb les vaques al Comú voldrà dir que ja se li han inflat els… com a ningú.

Deunidó el Serracanta com a la cadira s’enganxa, ni amb súper glue el treus del comú.

Mentre, la Montoliu va fent la viu-viu, ben assentadeta

a la seva cadireta.

A la nova consellera expresidenta dansaire, que aparca per allà on li passa… l’aire.

Que no veus que no pots dissimular, que el teu cotxe es veu des de dalt del campanar!

No t’adormis Ludovic Albós i deixa anar uns quants calerons, que les arques del comú estan plenes amb tantes construccions!

Els de la cultura popular necessiten diners per fer gresca i amb l’ossa, els contrabandistes i les falles fer la festa!

Una cara nova a l’oposició fent parella amb qui sempre diu que té la raó

Ves en compte Jordina que el Cucut no és cosa fina encara no s’ha adonat

que el vot és secret dins d’un sobre tancat

Conselleres Riba i Coma, no us deixeu prendre la boina que a Ordino no anem demanant almoina.

No oblideu que el poble us ha enviat al Consell General perquè defenseu la parròquia d’Ordino com cal.

Porteu la boina amb orgull quan baixeu a la capital i no deixeu que l’Espot se la passi per l’engonal.

Si el deixeu, voldrà dir que el càrrec no us mereixeu.

Ai, Subsíndica Codina, que el bicorni et pesa!

T’ho dic amb franquesa

que al costat d’un síndic de tant alta nissaga

el diner no s’encomana, només embriaga!

Poble d’Ordino, Segudet i Riberamunt!

Quan ja m’hagueu cremat les sardines us hagueu menjat

i marxeu tots d’aquest fred que glaça

sense ànima es quedarà la plaça

Per això us faig una crida

I poso deures a tota la població adormida

Que en aquesta plaça hi torni la vida

Us desitjo molta salut a totes les entitats culturals

Des de l’esbart fins a la coral, passant pels grallers

i els joves sense diners.

I com no, a la gent de l’Associació!

A tots us dic: l’any que ve més i millor!

Visca el Carnaval d’Ordino!





Signat: jo Rei