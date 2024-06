Ordino prioritza la gestió dels boscos com a inversió per a aconseguir el 100% de biomassa de la parròquia

Sessió de Consell de Comú, aquest dijous a Ordino (Comú d’Ordino)

A Ordino, en la sessió de Consell de Comú, s’han aprovat avui dijous els punts proposats a l’ordre del dia, sent els més destacats el Reglament del treball no presencial i el concurs nacional per a la remodelació de la zona de relaxació del CEO. Els treballs amb una durada de sis mesos s’iniciarien el 7 d’octubre amb un pressupost de cinc-cents mil euros per a la instal·lació d’una sauna, un bany turc, un jacuzzi, dues dutxes i una àrea de descans.

La gestió de boscos ha estat protagonista en la compareixença dels cònsols a la roda de premsa posterior al consell. El cònsol, Eduard Betriu, ha reiterat la importància d’aconseguir una bona gestió de la massa forestal a nivell nacional. “Per a Ordino és una prioritat arribar a l’aprofitament del 100% de la fusta per a que la biomassa utilitzada als equipaments comunals provingui dels boscos de la parròquia”, ha dit Betriu. Cal dir que el Comú ha fet un esforç per a doblar la seva aportació al projecte, que ha passat de 30.000 a 60.000 euros, per ser un tema d’importància nacional, “on tots els comuns hi veiem l’interès i hi ha una taula de treball creada per a la gestió unificada”, ha explicat el cònsol, també conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat. La conselleria ha reforçat l’àrea de Medi Ambient amb més efectius fixes i eventuals durant l’estiu.

La consellera de la minoria, Jordina Bringué, ha introduït un punt no previst, que ha estat ben rebut per tothom, per a reconèixer els mèrits esportius de la corredora de muntanya ordinenca Ariadna Fenés. El conseller d’Esports, Jordi Serracanta ha intervingut per a dir que s’estava fent un seguiment i està previst a final de temporada veure quina distinció o homenatge es pot fer a l’atleta. Cal tenir en compte que el reglament actual – article 23- de protocol i cerimonial només indica la distinció a les aportacions al desenvolupament de la ciència, l’art i la cultura. La cònsol, Maria del Mar Coma, ha valorat molt positivament la proposta, just una setmana després de fer un reconeixement públic al voluntariat cultural de quatre veïns vinculats a les activitats tradicionals del Nadal. L’homenatge és fruit de la voluntat política de l’equip actual de posar en valor la ciutadania, ja sigui per mèrits propis o la seva implicació voluntària i desinteressada.