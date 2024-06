Presentació a la Seu del llibre “Ningú no et recordarà”, de Santi Sirvent

Portada del llibre “Ningú no et recordarà”

El Parc del Cadí de la Seu d’Urgell serà l’escenari aquest dissabte, 29 de juny, de la presentació del llibre Ningú no et recordarà, publicat per Pagès Editors. L’acte, que tindrà lloc a les 12 del migdia, anirà a càrrec de l’autor de l’obra, el cerdà Santi Sirvent Casas, acompanyat de l’escriptor urgellenc Albert Villaró Casas.

La novel·la, en el marc de la col·lecció Lo Marraco Negre, se centra en la història de l’Aldo, que n’ha tingut prou amb uns mesos a Alsàcia per a erigir-se com un dels enginyers més reputats de la regió. Aquest fet i la relació amb la Céline el situen en un moment vital dolç. Però, tot es torça la nit després que es muden a viure junts. Quan arriba a casa no hi ha cap rastre d’ella ni de les seves coses. En comptes d’això, la Policia truca a la porta per a informar-lo que ha aparegut un cadàver. La sinopsi recorda que nou mesos enrere, l’Aldo enfila la Ronda de Dalt i no vol arribar tard a la seva festa de comiat. A l’última copa, agafa la mà de la Mar i fa un brindis per a anunciar als presents que esperen el seu primer fill.

Ningú et recordarà és un thriller absorbent i hipnòtic, del qual ja se n’ha fet una segona edició. La trama dosifica la narració i manté el lector enganxat durant tot el relat.





Òpera prima

Santi Sirvent Casas, nascut a la Cerdanya l’any 1985, és enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya i l’École Nationale des Ponts et Chaussées de París. Actualment exerceix en el sector de l’enginyeria civil i col·labora puntualment com a professor a la Universitat de Lleida. La seva trajectòria professional l’ha portat a viure a França en diverses ocasions. Ningú no et recordarà és la seva òpera prima.